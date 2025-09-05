”Asistăm la un spectacol grotesc în care prostia urlă, adevărul așteaptă, iar minciuna fură realitatea”, a declarat Călin Georgescu.

Decizia de schimbare a zilei în care Călin Georgescu trebuie să se prezinte la poliție pentru a semna controlul judiciar nu a fost justificată în niciun fel de IPJ Ilfov. Nici măcar avocații liderului suveranist nu au primit o explicație.

Este pentru a doua oară când oamenii legii hotărăsc să decidă schimbarea zilei și orei în care Călin Georgescu trebuie să se prezinte pentru semnarea controlului judiciar. Acum, în loc de ziua de luni, candidatul interzis la alegerile prezidențiale trebuie să se prezinte la sediul IPJ Ilfov în fiecare zi de miercuri, până în orele prânzului.

Inițial, Georgescu ar fi trebuit să se prezinte la poliție luni, în ziua marelui protest organizat în Capitală.

Avocații liderului suveranist au pregătit deja o contestație, după ce lui Călin Georgescu i-a fost menținută măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Contestația se va judeca saptămâna viitoare, atunci când îl vom vedea din nou pe liderul suveranist în fața magistratilor.