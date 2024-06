Consiliul Concurenței a declanșat o anchetă de proporții, iar vizate sunt companiile care eliberează pensionarilor documentele necesare pentru recalcularea pensiilor. Inspectorii verifică acum o înțelegere de tip cartel prin care companiile ar fi crescut prețurile.

Vorbim despe o anchetă declanșată de Consiliul Concurenței. Practic, inspectorii verifică în aceste momente mai multe firme care eliberează documente necesare pentru recalcularea dosarelor de pensii. Știm că pensionarii au nevoie de acele documente privind vechimea în muncă, privind sporurile de care au beneficiat pe parcursul activității, dar și alte adeverințe extrem de importante pentru a avea o pensie mai mare în septembrie, după ce va fi făcută această recalculare.

Inspectorii de la Consiliul Concurenței au acum mai multe indicii care le arată faptul că cel puțin 9 firme care eliberează astfel de documente s-ar fi înțeles să crească prețurile. Pensionarii au atras atenția în repetate rânduri că au ajuns să plătească sume extrem de mari pe câteva adeverințe. Oamenii plăteau chiar și 1.500-2000 de lei pe astfel de documente.

Din informațiile Realitatea PLUS, ancheta a fost decanșată după ce și Ministerul Muncii a făcut o sesizare în acest sens. Astfel, au fost efectuate inspecții inopinante la sediile acestor firme.

În cazul în care, în urma controalelor, inspectorii vor dovedi că lucrurile se adeveresc, firmele respective riscă o amendă de până la 10% din cifra de afaceri.

Bogdan Chirițoiu, președinte Consiliul Concurenței, fostul ministru al Muncii, Marius Budăi și Doina Pârcălabu, fosta șefă a Casei de Pensii au vorbit, la Realitatea PLUS, despre pericolele la care sunt expuși pensionarii.

„Ce am descoperit noi este că firmele, din cauza acestor mecanisme care se practică, ele sunt plafonate de Casa de Pensii, dar modelul pe care îl aduce Casa de Pensii este la propunerea companiilor respective. Noi asta suspectăm în momentul de față, că aceste companii s-au cartelizat, s-au schimbat informații între ele pe care nu ar trebui să le schimbe. Ar trebui să o facă printr-un terț, independent, dar în realitate ele au schimbat informații între ele și au ajuns până la urmă să aibă prea multe... Să știe prea mult o firmă despre concurenții respectivei firme, despre celelalte companii”, a spus Bogdan Chirițoiu.

„Eu sunt absolut convins că decolarea unei astfel de conjuncturi cum este cea a recalculării pensiilor și fixarea acestor prețuri maximale este cel putin imoala din punctul meu de vedere, si Consiliul Concurentei trebuie sa stabileasca imediat daca este si ilegala, de aceea investigatia pe care Consiliul Concurentei a declansat-o acum trebuie sa fie de o acuratete maxima, trebuie sa fie ferma, trebuie sa fie imediata. Bugetul există de la momentul in care l-am construit, pentru anul 2024, stiam foarte bine ce ne asteapta. Deci aici vreau sa va asigur ca nu exista probleme de neexistenta fondurilor ca noile cuantumuri ale pensiilor sa fie platite” a spus Marius Budai, fostul ministru al Muncii.

„Casele de pensii sunt cele care valorifica informatiile si pentru a nu da posibilitatea unor fraude, imaginati-va ca au fost situatii in care au fost falsificari de carnete de munca, de diplome, in conditiile in care nu se aflau in cadruol aceleiasi institutii. Ce s-ar intampla daca o casa de pensii ar valorifica un document pe care tot ea l-ar remite. Deci trebuie separate activitatile”, a spus Doina Pârcălabu, fosta șefă a Casei de Pensii.

