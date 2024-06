Ce trebuie să știe pensionarii

Începând cu 1 septembrie, aproximativ 3,5 milioane de pensionari vor beneficia de pensii mărite, în timp ce restul de 1,5 milioane de pensionari vor continua să primească pensiile actuale. Noua lege a pensiilor, Legea 360/2023, introduce o formulă nouă de calcul, care pune un accent important pe numărul de ani munciți.

Publicată în Monitorul Oficial pe 6 decembrie 2023, după ce a fost adoptată de Parlament și promulgată de președintele Klaus Iohannis, noua lege a pensiilor a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2024. O parte din prevederi au fost aplicate de la începutul anului, iar majoritatea vor intra în vigoare în septembrie. Conform noii legi, de la 1 ianuarie 2024, pensiile vor crește cu 13,8%, iar punctul de pensie va fi de 2.032 lei.

Calculul pensiei se va realiza prin înmulțirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referință (VPR), care va fi indexat anual cu rata inflației plus 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. În 2024, valoarea punctului de referință este de 81 de lei. Astfel, formula pentru plata pensiei va fi:

Calculul pensiei = VPR x Numărul total de puncte

Numărul total de puncte include punctele de contributivitate (ani de muncă), punctele de stabilitate (ani munciți peste 25 de ani) și punctele pentru perioade asimilate și necontributive (cum ar fi anii de armată, șomaj sau facultate, care sunt valorizați cu 0,25 puncte pe an).

Cu toate că 1,5 milioane de pensionari nu vor primi majorări ale pensiilor, aceștia vor continua să beneficieze de indexarea anuală a pensiilor conform ratei inflației. Acești pensionari sunt cei care au avut un stagiu de cotizare mai mic de 25 de ani.

Noua lege introduce și conceptul de puncte de stabilitate, care sunt acordate pentru anii munciți peste 25 de ani. Pentru perioada între 25 și 30 de ani de muncă, se acordă 0,5 puncte pe an; între 30 și 35 de ani, 0,75 puncte pe an; iar pentru peste 35 de ani, se acordă un punct pe an. Aceste puncte suplimentare vor contribui la creșterea pensiilor pentru cei care au avut o carieră îndelungată.

Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a explicat în cadrul unui post TV că aceste puncte de stabilitate au rolul de a recompensă longevitatea în muncă și de a contribui la o pensie mai mare în funcție de stabilitatea în câmpul muncii.