Brăila, Romania salariul minim net cash in mana pentru paznici vânzător confecții măturător strada firma gunoi este 400 euro pe lună 2000 lei , in construcții șantier este salariu minim in Romania 600 euro cash net in mana , unii dau și bonuri de 4 euro pe zi in 22 zile pe luna mai iei separat pe un card special de bonuri peste 80 de euro , in magazine casieri și cei care pun marfa in raft au bonuri și paznicii și confecții , chiria este in Brăila minim 150 euro lunar garsoniera 1 camera plus lumina 14 euro 100 kilowați lumina curent electric, apa e 3 euro 1 metru cub 1000 litri de apa contoar baie bucătărie , întreținere bloc este 10 euro persoana cu 2 metri cubi apa incluși , internet fix cablu e 6 euro , cartela sim numar telefon 5 euro , cablu tv 6 euro , in rest pret la mancare la fel ca in rusia si republica moldova , se poate trai cu 3 euro pe zi mancare 1 persoana , fara vicii tigari alcool suc haine noi jucarii fara copii fara sotie , 1 persoana singura traieste foarte luxos bestial cu 2000 lei , mai si ramane 1000 lei cash bani degeaba necheltuiti daca esti propietar locuinta deci fara plata chirie 750 lei minim paguba daca esti chirias . Poți păcăli sistemul daca locuiești cu părinții sau cu bunicii . Nu mai fi sărac degeaba !!! 2.350.000.000 pachete țigări vândute pe an în Romania informație serioasa din ziarul financiar zf Ro , 6.000.000 fumători in Romania , 391 pachete pe an 1 om media pe an . 47 miliarde țigări bucati pe an vândute în România , știre interzisă la televizor sa nu știe prostimea . Cine fumează 1 pachet pe zi și el și soția înseamnă 700 lei de persoană deci 30 la sută din salariul minim lunar , acesta e motivul principal pentru sărăcie și foamete , dar nimeni nu are curaj să recunoască sincer adevărul , de-aia nu are nimeni bani cash economisiți deoparte pentru zile negre când ramai fara servici , da faliment patronul , te da afara , faci prostii la servici , te îmbolnăvești grav și nu mai poți munci , oamenii obișnuiți nu știu cât de important este sa ai siguranță în viață maximă pentru ziua de mâine, să știi că orice se întâmplă în jurul tau sau cu tine , ai unde sa bagi mana in buzunar și să scoți teancul de bani de urgență , asta înseamnă șmecheria sa ai o viață lejeră fericita fara stres , asta e secretul vieții , sa nu îți fie frica de ziua de mâine , de luna următoare , de facturile care vin de plata , de rate la banca . Fii deștept cu forța , nu mai fuma că cei din jurul tau , nu mai copia proștii, vezi cum gândesc deștepții bogați cu bani cash . intrebare capcana ingrozitoare : e bine ca un copil sa cheltuiasca din banii parintilor 2 miliarde de lei vechi pana la 18 ani si inca 1 miliard pana la 25 de ani apoi sa plece la bucuresti cu servici sau in strainatate si tu ca parinte sa ramai cu banii pierduti si la batranete sa ai pensie 1500 lei in timp ce copilul are 9000 lei noi pe luna , sa faci foamea , sa fii singur si bolnav sa nu te ajute nimeni si in loc sa ai la banca 3 miliarde de lei si sa ai dobanda pe viata 1800 lei gratis pe luna cu 7,5% pe an si daca ai nevoie de o operatie la doctor ai unde sa bagi mana ca ai o lada de bani deoparte este mai bine sa cresti 2 - 3 copii si sa pierzi vreo 7 miliarde de lei cu tot cu dobanda , bani cu care la batranete te puteai plimba ca pensionarii din germania cu croaziere pe vapoare si excursii in alte tari . exact , adevarul oribil despre viata direct in fata doare tare si nimeni nu vrea sa recunoasca asta : copii cheltuiesc minim 80 mil vechi pe an , chiria costa minim 80 mil pe an , tigarile costa 70 mil pe an cu 1 pachet pe zi si berea cu sucul la 2 litri costa 40 mil pe an si atunci nu te mai vaita ca esti sarac si nu iti ajunge banii pentru ca daca faci chestiile grave de mai sus , vei fi sarac toata viata oricat de mult vei munci pe branci si orice salariu vei avea , vei iesi la pensie un amarat fara bani deoparte care deabia asteapta sa moara deprimat la ultimul grad . este sa fii expert in singurele chestii care conteaza cu adevarat