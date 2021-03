„O nouă zi. Un nou fake news. După ce ieri am aflat că am fost infractor, azi aud că am un frate în Germania care a accesat ilegal baza de date RENV. Ok. Dacă nu ar fi o situație atât de absurdă și cu consecințe serioase, ar fi aproape amuzantă. Deci, fac 3 precizări cu care sper ca acest subiect exagerat masiv să se încheie:

Fratele meu e în România, este lector universitar la Jurnalism, locul unde cei care publică lucruri legate de persoana mea ar fi trebuit să învețe cum se verifică o știre. Fratele meu nu are nicio legătură profesională cu mine.

Nu am transmis nimănui parola de acces la RENV, am folosit-o eu, doar că fiind weekend și în deplasare cu familia am solicitat accesul ca să pot să lucrez. Da, chiar dacă era weekend. Contul de acces la RENV nu conține informații personale, nume sau CNP-uri, ci numai date statistice de interes public.

Am încercat apoi să mă conectez și pentru că eram pe drum am indicat care este adresa de IP fix (VPN) pe care o voi folosi. Acea adresă IP este alocată unui data center din Germania. Deși am anunțat colegilor din Minister noua adresă IP, am încercat conectarea, dar nu am reușit pentru că adresa nu fusese introdusă încă în lista acceptată de Registrul Electronic Național al Vaccinării.

De ce ar fi catalogat acest lucru banal ca fiind un atac cibernetic, înainte de-a se face o minimă verificare a situației reale, îi las pe cei care au formulat aceste acuzații să vă explice”, a scris Ștefan Voinea pe Facebook.