Eugen Rădulescu a fost întrebat, sâmbătă, la un post de televiziune, ce ne aşteaptă în perioada următoare.
”Va fi o perioadă confuză în continuare şi va fi o perioadă în care oamenii vor fi foarte nemulţumiţi nu neapărat din cauză că au strâns cureaua, ci pentru că sentimentul pe care îl au foarte mulţi oameni şi deocamdată pe bună dreptate este că nu se vede că toată lumea ar participa la strângerea curelei. Că unii o strâng mai mult decât alţii şi nenorocirea este că cei care nu o strâng sunt tocmai cei care sunt hiper-privilegiaţi. Ori asta e foarte, foarte greu de tolerat. Mai cu seamă oamenii care sunt într-o situaţie financiară mai modestă ei sunt cei care... întotdeauna cei mai săraci sunt cei care simt mai tare asemenea evenimente, creşterea inflaţiei, veniturile care se plafonează”, a afirmat Eugen Rădulescu.