Preşedintele USR PLUS, Dacian Cioloş, a declarat, astăzi, că preşedintele Klaus Iohannis este "preocupat să atace USR de câte ori are ocazia", menţionând că nu înţelege care sunt "subtilităţile acestei atitudini". Mai mult decât atât, liderul USR PLUS spune că dacă premierul desemnat Nicolae Ciucă nu reuşeşte să formeze un guvern şi îşi depune mandatul, "mingea este din nou în terenul preşedintelui, care va decide "cum are de gând să iasă din criză".