Artistul a explicat că a dat doar un citat din Constituția României fără să îndemne la votul vreunui candidat.

„Trebuia să cânt la un concert...erau și copii cu dizabilități. În urma unui filmuleț care există și acum în care spuneam clar că felicit poporul român, suveran. Acum pentru că Călin Georgescu folosește acest cuvânt...Nu știu cum au reușit să interpreteze în felul ăsta cei de la Kiss FM... mi-au trimis mesaj spunându-mi că nu mai sunt binevenit, că în urma filmulețului nu mai corespund valorilor. N-am pronunțat nume de candidați partide, n-am îndemnat lumea cu cine să voteze nu. Regret că aveți astfel de decizii...”, a zis Connect-r.

Artistul a venit cu explicații în exclusivitate și pentru Realitatea PLUS:

„Toată viața am fost apolitic, n-am susținut pe nimeni niciodată. Nu susțin pe nimeni sau dacă susțin, am simpatiile mele, dar le țin pentru mine, pentru apropiații mei. Ceea ce este strigător la cer în zilele astea, este această formă de cenzură...urâtă și exagerarea oricărei virgule sau oricărui cuvânt pe care îl folosești ca să se facă propagandă sau cenzură pentru cel care o face dacă contravine intereselor lui. Trebuia să cânt pe 2 decembrie la un concert organizat pentru niște copii cu dizabilități. S-au pus afișe de o lună de zile. În urma unui filmuleț, care există și acum, pentru că nu l-am scos. Există și acum pe pagina mea de TikTok...în care spuneam clar că felicit poporul român pentru acest exercițiu frumos de unitate...citez din Constituția României unde scrie clar că România este un stat independent, suveran, indivizibil și unitar. Pentru că Călin Georgescu folosește acest cuvânt, în mintea lor s-a desfășurat cumva...`Domne, omul este susținător Călin Georgescu, ca urmare, considerăm domnul Connect-r că nu vrem să mai veniți la acest concert după ce am vândut bilete cu dumneavoastră, după ce ne-am folosit de imaginea dumneavoastră în urma filmulețului pe care l-ați pus public pe Tiktok-ul dumneavoastră.`”, a zis artistul.

Cântărețul a postat pe internet și mesajul pe care l-a primit managerul său: „Pentru că în spațiul public au apărut declarații ale lui Connect-R care contravin atât valorilor promovate de noi ca grup de radio, cât și de Asociația Dăruiește Viață, ne vedem nevoiți să ne retragem invitația făcută către acesta de a participa la evenimentul Magic Christmas de luni, 2 decembrie 2024”.