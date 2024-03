Connect-R, cunoscut pentru dragostea profundă pe care o poartă fiicei sale, a dezvăluit că a trecut printr-un coșmar pe care nu și l-ar fi putut imagina vreodată, la doar un an de la venirea pe lume a micuței sale.

După ce a fost vaccinată la vârsta de un an, Maya a dezvoltat o boală gravă care a necesitat ca aceasta să fie intubată pentru o perioadă îndelungată. Fetița a suferit mai multe complicații, iar Connect-R a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a o salva. A apelat la medici, inclusiv la cei din Israel, pentru a-i ușura suferința. În acele momente, artistul a fost la căpătul puterilor, a clacat și a căzut în depresie.

„S-a îmbolnăvit de la un vaccin, când a făcut vaccinul de 1 an, pe fondul unei otite, i-a scăzut imunitatea aproape de 0, era intubată, ne-a nenorocit, și atunci practic a început momentul meu de depresie.\", a dezvăluit artistul în podcastul Poveste cu Oreste.

Din fericire, Maya a fost salvată cu succes de către medici, iar în cele din urmă micuța a revenit complet. Cu toate acestea, Connect-R a fost extrem de afectat de această experiență și a ajuns într-un punct în care a necesitat tratament medical sub formă de perfuzii din cauza depresiei. Frica pierderii copilului său i-a creat o traump care l-a marcat adânc.

„Acolo, când am aflat că e posibil să o pierd sau că nu va mai fi ca înainte, am trăit cea mai mare frică de când eram eu până în momentul acela. O frică și o adrenalină atât de mare care m-au ajutat să aduc doctori din Israel ca fata să se vindece, dar ea, imediat cum s-a vindecat, adrenalina a trecut, iar eu am picat cu puls 41, cu perfuzii, într-o depresie cruntă, care părea că nu se mai termină niciodată.

Mă tăvăleam la propriu pe jos de dureri emoționale. Nici măcar să fi înțeles de ce, cum a fost atunci la substanțe interzise. Dar nu cred că întâmplător prin 2008 mi-am tatuat pe mână un citat de la Ioan Gură de Aur care spunea că Darul de a suferi e mai mare decât darul de a primi, pentru că de fiecare dată când suferi, Dumnezeu îți rămâne dator.\", a povestit Connect-R, în podcast.

