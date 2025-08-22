„Dacă plecarea mea ar fi rezolvat această problemă financiară, aș fi făcut-o de mult. Pentru mine e foarte important și asta vreau să conving și studenții și profesorii și sindicatele să începem în toamnă anul școlar, recunoscând dificultățile, recunoscând că sunt măsuri de criză, nu de reformă. Și pe această situație de nemulțumire să construim cereri pentru anul viitor și pentru anii care vin. Adică pe termen mediu și pe termen lung. Că asta este rezonabil. Asta putem obține.

Dacă crezi că vei anula astfel de măsuri, vă spun eu sincer, plec eu acuma din funcție. Nu sunt acești bani. Nu ai cum să anulezi aceste măsuri că n-ai de unde scoate banii", a declarat Daniel David, ministrul Educației.