Condiția lui Daniel David pentru a demisiona din funcție: "Dacă plecarea mea ar fi rezolvat această problemă financiară, aș fi făcut-o demult”

Daniel David, ministrul Educației
Tupeu incredibil din partea ministrului Educației! Acesta spune că va demisiona din funcție dacă va găsi cineva soluții în locul său. După ce a văzut că profesorii și studenții nu renunță la cerințele lor, Daniel David a ajuns să se roage de aceștia să înceapă anul școlar la timp. Cu toate acestea, oficialul lasă de înțeles că nu este dispus să cedeze în fața niciuneia dintre problemele ridicate de protestatari. Ministrul Educației insistă în continuare că nu sunt bani și că măsurile de austeritate sunt necesare, asta chiar dacă experții sunt de părere că economiile făcute nu sunt semnificative. 

„Dacă plecarea mea ar fi rezolvat această problemă financiară, aș fi făcut-o de mult. Pentru mine e foarte important și asta vreau să conving și studenții și profesorii și sindicatele să începem în toamnă anul școlar, recunoscând dificultățile, recunoscând că sunt măsuri de criză, nu de reformă. Și pe această situație de nemulțumire să construim cereri pentru anul viitor și pentru anii care vin. Adică pe termen mediu și pe termen lung. Că asta este rezonabil. Asta putem obține.

Dacă crezi că vei anula astfel de măsuri, vă spun eu sincer, plec eu acuma din funcție. Nu sunt acești bani. Nu ai cum să anulezi aceste măsuri că n-ai de unde scoate banii", a declarat Daniel David, ministrul Educației.  