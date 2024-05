Vara tinde să fie momentul în care cele mai multe cupluri aleg să călătorească, fie că este vorba despre o vacanță la malul marii, fie despre vizitarea unor rude aflate peste hotare. În timp ce poate fi plăcut să petreci o săptămâna pe o plajă însorită alături de partener, experții merg mai departe, vorbind despre beneficiile călătoriilor în cuplu și despre cât de solidă poate deveni relația dintre parteneri.

Ce spun studiile

În 2013, un sondaj realizat de U.S Travel Association a constatat că vacanțele întăresc relația de cuplu, reaprind romantismul și intimitatea și duc la relații mai sănătoase și mai fericite. Potrivit sondajului, „cuplurile care călătoresc împreună raportează nivele mai mari de satisfacție în relațiile lor.”. În plus, sondajul demonstrează că partenerii care călătoresc împreună văd îmbunătățiri pe termen lung în diferite elemente cheie ale relației, cum ar fi stilul de comunicare sau chiar viață sexuală.

Într-un articol publicat în 2019 în Journal of Travel Research, autorii Mojtaba Shahvali, Deborah L. Kerstetter și Jasmine N. Townsend au identificat și mai multe dovezi care arată beneficiile călătoriilor pentru cupluri. „Pe măsură ce cuplurile călătoresc împreună, nevoia lor de stabilitate și legătură emoțională, precum și nevoia de schimbare și noutate sunt mai bine satisfăcute, rezultând în nivele mai ridicate de coeziune și flexibilitate în relație,” notează studiul.

“Ceva se întâmplă atunci când cuplurile călătoresc împreună”

Conform celor susținute de Elizabeth Overstreet, autoarea cărții “Love You and He Will Too: The Smart Woman’s Roadmap for Happy, Healthy Relationships”, în momentul în care cuplurile călătoresc, ceva “magic” se petrece. Partenerii evadează din cotidian, se adaptează la situații noi, învață să comunice unul cu altul și descoperă lumea împreună.

Practic, totul seamănă cu începutul relației, atunci când cei doi parteneri aveau tot timpul din lume pentru a-și oferi atenție. Treptat, știm cu toții că relațiile tind să între într-o formă de “pilot automat”, deoarece rutină și obligațiile zilnice intervin. Cu toate acestea, vacanțele oferă acel timp important pentru reconectare în cuplu. „Călătoriile creează o oportunitate pentru timp de calitate, intimitate și o recalibrare pentru cupluri. Ne mișcăm rapid în fiecare zi între responsabilitățile casnice, profesionale și parentale,” observă ea. „Vacanță este o modalitate de a lua o pauză, de a avea timp liber dedicat unul altuia și de a te reconecta la relație.”, susține autoarea.

Să nu uităm și de beneficiile călătoriilor în familie

În timp ce multe dintre descoperirile acestor studii se concentrează pe vacanțele în cuplu, Overstreet subliniază că oamenii pot beneficia și de călătoriile în familie. „Este important că partenerii să aibă vacanțe care sunt exclusiv pentru ei și, de asemenea, călătorii în familie,” susține autoarea.

Bineînțeles, uneori nu este atât de ușor să pleci în vacanță, oricât de mult îți dorești. Cu toate acestea, nu orice vacanță trebuie să fie una grandioasă și costisitoare. La fel de benefică poate fi și o escapadă mică, în apropiere de locuința ta, vizitând un parc natural sau o rezervație, alături de cei dragi ție.

