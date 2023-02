"Am plafonat preturile. Daca ramaneau asa pana astazi, Romania era o tara in care lucrurile mergeau foarte bine, oamenii nu mai aveau probleme cu banii.

Cat priveste redeventele, siti ca nici unul dintr cei 3 premieri, nici Grindeanu, nici Tudose, nici Dancila, nu au vrut. Cine spune ca eu nu am vrut a fost prost informat (...).

Victor Ponta ar trebuis a spuna cine nu l-a lasat sa mareasca redeventele.

Au facut presiuni foarte mari ca eu sa cedez si sa las Legea offshore privind exploatarea gazelor de la gaza neagra in forma care a venit de la Guvernul Tudose si in forma in care a trecut prin Senat.

Asta mi-a cerut si OMV si vicepresedintele Exon. Am fost sunat de adjunctul de la Departamentul de stat al SUA la 1 noaptea, care mi-a cerut imperativ sa accept ca legea sa fie asa cum a iesit de la guvern pentru ca \"este o chestiune strategica, geo-strategica si pentru SUA si pentru Romania\". Eu raspundeam ca un inginer - ca noi aveam nevoie in fiecare an de o cantitate de gaze de la rusi. Asta insemna ca suntem intr-o oarecare masura dependenti de rusi. Daca legea spune ca gazele din Marea Neagra pleca catre Austria, la Viena, si de acolo se distribuie, noi aveam dreptul doar sa facem poze cu conducta.

Propunerea noastra (a Camerei Deputatilor - n.r.) era ultradecenta - 1.) profitul - 50 de miliarde (50%) sa mearga la cei acre exploateaza, 50% la statul roman pentru ac sunt gazele Romaniei; 2.) gazele - 50% extern, 50% pe piata din Romania. In felul asta deveneam independenti. Surplusul de gaze in Romania facea ca pretuls a fie mai mic si competivitatea mai mare. Asta i-am spus lui Wess Mitchell, la 1 noaptea: unde era castigul nostru strategic? Economic nu, financiar nu, strategic nu.

Cu redeventele, cei de la ANAF sunt ingroziti daca sunt rimisi la o multinationala. Asteapta in hol, ii intreaba ce hartii doresc, ii servesc cu o cafea, dupa o ora pleca. Sitic e spunc ei de la ANAF: Pai, domne, unde ma duc eu? Astia au o gramada de avocati. Sunt oameni care acum fac puscarie.

Norvegia, care are rezerve foarte mari si productie foarte mare de hidrocarburi si-a facut un fond suverna si cu ala a dezvoltat tara", a declarat Dragnea, la Realitatea PLUS.

Dragnea si Statul Paralel

Intrebat daca se mai teme de cei care conduc Statul Paralel, a spus: "Nu m-am temut niciodata, dar in contniuare imi pare rau de act rau fac acestei tari. Pana la urma, fiecare popor are ce voteaza. Nu poti sa dai vina pe alt popor, nici pe multinationale. Cat ai stampila in mana, ai decizia".

Taxa de solidaritate impusă de Guvern pe profiturile companiilor petroliere

Cat priveste taxa de solidaritate pe care ar trebui sa o plateasca OMV Petrom statului roman, Liviu Dragnea a aratat "ca nu e nevoie sa ceri voie la nimeni ca sa faci codul CAEN si actele normative ca sa fie bine pentru statul roman".

"Pe tine nu te intereseaza de ei, ci de interesul statului. Faptul ca au facut acel document asa arata ca ei sunt vinovati ca staul roman a pierdut miliarde peste miliarde. Totul este un teatru ieftin si o minciuna. Fara sa clipeasca jefuiesc veniturle statului roman ca sa rmana in buzunarele deja umflate ale unora miliarde peste miliarde", a subliniat Dragnea.