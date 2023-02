"Toti am cazut in capcana unor jocuri meschine intre PSD si PNL care se afla acum in pragul rotativei. Ati vazut, PNL da vina pe ministrul Finantelor, Adrian Caciu, ca n-ar fi redactat bine OUG. Din partea cealalta se arata cu degetul catre ANAF, care este la PNL si (catre - n.r.) secretarul de stat care se ocupa de zona fiscala, fiind tot de la PNL, numai ca nimeni nu s-a uitat cu atentie pe raspunsul celor de la Comisia Europeana.

O sa va arat in seara asta (duminica seara - n.r.) un lucru absolut senzational - nu doar faptul ca ordonanta e corecta si contine absolut corect toate codurile CAEN, conform celor de la Comisia Europeana, dar nici nu au spus ca OMV nu trebuie sa palteasca aceasta taxa! Este in discutie baza de impozitare care trebuie aplicata - si aici, sigur ca exista un semn de intrebare vizavi de cum au calculat cei de la ANAF. Veti afla detalii pe larg diseara, cand am sa si arat documentul in care scrie negru pe alb ca ramane deci cu discutia deschisa privind baza de impozitare.

Ceea ce este cel mai grav in acest document si din informatiile pe care le mai am de la Bruxelles reiese faptul ca, de fapt, lobby-ul s-a facut la nivelul Bruxelles nu numai de catre OMV, ci si de toate companiile care opereaza in spatiul european.

Aici se ridica 2 semne de intrebare. De ce acest regulament nu a trecut DIGI TAX, cei care se ocupa de masurile de taxare si fiscalitate in UE si, in al doilea rand, de ce nu a trecut pe la Ecofin, acel organism care reuneste toti ministrii de finante din UE? Acest regulament a fost aprobat, ATENȚIE, doar de Consiliul Ministrilor Energiei. Cine este reprezentantul Romaniei in acest consiliu? Dl Virgil Popescu.

Foarte interesant pentru ca, iata, in ultima perioada, foarte multe persoane vorbesc despre lobby-ul pe care aceste companii energetice il fac", a declarat Anca Alexandrescu, intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS.

Potrivit jurnalistei, taxa a fost gandita ca una de solidaritate, fapt care ridica urmatoarea intrebare: "Cand tu vii si spui ca vrei sa platesti doar pe costul de productie aceasta taxa, de ce nu esti de acord sa platesti pe intregul venit pe care l-ai facut in urma vanzarii pe piata a produselor pe care le-ai exploatat din resursele naturale ale Romaniei? Acolo intervine aceasta taxa, pe acest profirt pe care l-au facut speculand o situatie geo-politica. Este foarte clar acest lucru. Nu de asta a fost introdusa taxa de solidaritate? Diseara va arat documentul si o sa vorbim pe larg alaturi de Liviu Dragnea si sunt convinsa ca o sa ne povesteasca ce a discutat cu seful OMV in 2017, cand a venit la Bucuresti, si de ce dupa acel moment, acel vicepresedinte care e astazi dl Alexandru Maximescu a plecat de la OMV pentru acteva luni de zile".

Anca Alexandrescu a aratat ca in acest moment avocatii celor de la OMV lucreaza la niste analize prin care incearca sa nu plateasca aceasta taxa.

"Din moment ce tu ai facut acest profit in Romania, pe baza resurselor naturale, nu potii sa vii sa imi spui tu ca nu platesti aceasta taxa de solidaritate in aceasta tara, ci ca platesti in Austria (...) TSi mai important: taxa e gandita pe 2 ani, pe cifra de afaceri. E o portita lasata acestora mari companii din intreaga Europa. Cine si cum stabilieste aceasta cifra de afaceri? Sunt convinsa ca statul roman, dupa aceste dezvaluri, nu are altceva de facut decat sa incaseze banii pentru aceasta taxa de solidaritate pe care OMV o datoreaza nu doar mortal Romaniei, ci si legal", a subliniat jurnalista.