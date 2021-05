S-au înregistrat 156 de voturi "pentru", 230 de voturi 'împotrivă' şi nicio abţinere.

Înaintea plenului celor două Camere, mai mulţi parlamentari social-democraţi s-au strâns în faţa biroului preşedintelui Camerei Deputaţilor Ludovic Orban cu pancarte pe care erau scrise mesaje precum „Nu ascundeţi morţii”, „Vinovaţii să plătească”, „Spuneţi adevărul” şi au solicitat partidelor din coaliţia de guvernare să voteze pentru înfiinţarea comisiei de anchetă privind datele din perioada pandemiei.

Liderul senatorilor PSD, Lucian Romaşcanu, le-a transmis, marți, parlamentarilor USR-PLUS că o comisie de anchetă parlamentară "va veni să facă lumină asupra unor aspecte în privinţa cărora chiar oamenii lor s-au îndoit - Vlad Voiculescu şi Ioana Mihăilă".



"Doi reprezentanţi la vârf ai Guvernului - unul fost, altul prezent - se îndoiesc de corectitudinea acestor cifre. (...) Stimaţi colegi de la USR PLUS, aceşti doi miniştri sunt miniştrii dumneavoastră. Nu credem că aţi putea vota împotriva unei asemenea comisii de anchetă, care va veni să facă lumină pentru ceea ce oamenii dumneavoastră s-au îndoit. Dacă nu veţi vota această comisie de anchetă, înseamnă că, alături de partenerii vremelnici de la PNL, veţi dori să ascundeţi gunoiul sub preş. (...) O comisie de anchetă este o cale de aflare a adevărului, supremă, fiind a Parlamentului României, iar ceea ce se întâmplă în această perioadă datorită acestei pandemii merită ştiut", a declarat Romaşcanu, de la tribuna Parlamentului.



Liderul deputaţilor USR-PLUS, Ionuţ Moşteanu, a anunţat că parlamentarii din acest grup nu vor vota pentru o astfel de comisie, considerând că nu este necesară, în condiţiile în care Ministerul Sănătăţii lucrează la un raport privitor la datele pandemiei.



"Am auzit în ultimii ani de foarte multe ori discuţii pe marginea înfiinţării sau a desfiinţării unor comisii. L-am auzit pe fostul coleg al domnilor, domnul Dragnea, cum anunţa din două în două luni comisii de anchetă, comisii care n-au făcut nimic, pentru că erau folosite numai pentru scandal. Şi în cazul ăsta, nu este nimic de făcut în Parlament. Avem un minister care lucrează la un raport, au fost prezentate şi nişte date preliminare şi în zilele următoare veţi vedea cu toţii un raport. Din datele preliminare, ministrul actual (al Sănătăţii - n.r.), Ioana Mihăilă, a arătat că au fost nişte erori umane de înscriere a morţilor în bazele de date. În câteva zile ne vom lămuri cu toţii şi nu este nevoie de comisie de anchetă. Şi mai este nevoie de un lucru foarte important: trebuie să reprofesionalizăm şi asta facem, asta face Ioana Mihăilă, asta fac colegii de la CNAS care au lansat primele concursuri pe bune şi aţi văzut ce s-a întâmplat - s-au speriat toţi", a afirmat Moşteanu, potrivit Agerpres.



Liderul deputaţilor PSD, Alfred Simonis, a declarat în plen că un ministru de la USR-PLUS a spus că Guvernul Orban a măsluit datele pentru a organiza alegeri în România, referindu-se la afirmațiile lui Vlad Voiculescu, după ce a fost demis de la Ministerul Sănătății.



"În timp ce dumneavoastră vorbiţi de Dragnea şi de concursurile de la casele de sănătate, un ministru din Guvernul coaliţiei, membru USR PLUS, printre altele, a spus că Guvernul Orban a măsluit datele cu privire la numărul de infectări, pentru a putea organiza alegeri în România. Acelaşi ministru a spus că Guvernul Cîţu măsluieşte datele cu numărul de morţi din România şi voi vorbiţi de Dragnea şi de casele de asigurări de sănătate. Ce legătură au una cu alta? (...) Haideţi să aflăm adevărul!", a arătat Simonis.



"Problema pe care a arătat-o doamna Ioana Mihăilă şi în raportul preliminar este aceea a incompetenţei din sistem. Despre asta vorbim şi asta vom schimba", a spus în replică Ionuţ Moşteanu.



Senatorul AUR Rodica Boancă i-a invitat pe colegii din majoritatea parlamentară să voteze în favoarea constituirii comisiei de anchetă, astfel încât "să se facă dreptate".



"La Senat, comisia de anchetă care ar fi făcut poate lumină în cazul 'Foişor' a fost respinsă cu două voturi diferenţă Acum, când această anchetă ar veni chiar în ajutorul domnului Voiculescu şi poate al doamnei ministru de acum, nu cred că aveţi nicio scuză pentru a o pica. Comisia de anchetă are ca rol verificarea, cercetarea unor posibile infracţiuni, abuzuri în cazul de faţă, unele inadvertenţe grave în sistemul sanitar. De aceea, cred că este un lucru sau un aspect ce ţine de moralitatea fiecăruia să respectaţi jurământul de aici, de la acest pupitru, şi să votaţi", a spus parlamentarul.