Reprezentanta executivului UE a afirmat, în cadrul unei întâlniri cu jurnalişti români la Strasbourg, că bombardarea porturilor ucrainene de la Dunăre de către Rusia a schimbat situaţia, în sensul că încărcarea cerealelor se face direct în vapoare, fără a mai fi utilizate infrastructuri portuare, precum facilităţile de depozitare.



"Asta pune o presiune pe un alt tip de operaţiuni portuare. Săptămâna trecută, informaţia pe care o aveam pe masă ca fiind urgentă era sufocarea portului Constanţa cu un număr de aproape 700 de barje care trebuie descărcate în vapoare. Deci presiunea creşte pe infrastructura românească. Constanţa trebuie să facă investiţii suplimentare. Şi nu pentru Ucraina, ci pentru că este singurul, de exemplu, care nu e digitalizat din primele zece porturi europene", a declarat Vălean marţi, în cadrul întâlnirii cu jurnalişti români.



Practic, a afirmat ea, portul Constanţa e destul de "rămas în urmă" în ceea ce priveşte modernizarea operaţiunilor.



"Şi nu e pentru Ucraina, ci este pentru viitor. Tot ceea ce înseamnă conectivitatea pe coridorul de mijloc, est-vest, ar trebui sau ar putea să treacă prin Constanţa; trebuie să înţeleagă că este o oportunitate pe care ar trebui să o folosească, altfel competiţia vine imediat. Avem Varna şi Burgas care îşi doresc foarte mult să preia din traficul care în momentul de faţă este pe Constanţa", a spus Adina Vălean.



"În momentul de faţă majoritatea volumelor merg pe Constanţa. Dar dacă nu ne place acest lucru sau dacă nu folosim oportunitatea, trebuie să fim conştienţi de faptul că la Marea Neagră, pentru Coridorul de Mijloc est-vest, care uneşte Asia cu Europa, oferta poate veni şi de la alte porturi care în mod natural doresc să ne facă competiţie", a explicat ea.



Adina Vălean a mai afirmat că România este hub "într-o măsură maximă" în ceea ce priveşte transportul cerealelor ucrainene, dar nu pentru că s-a oferit ea sau pentru că aşa doreşte Kievul. "Aici au fost aduşi de piaţă. Eu de fapt am văzut acest lucru venind de la bun început, când foarte multe ţări europene de frontieră doreau să-şi dezvolte oferta pentru export-import pentru Ucraina. Dar în mod tradiţional toate aceste rute de transport au fost către sud şi au fost absolut convinsă de la început că asta se va întâmpla. Toată presiunea va fi în sud, pe România, pe Dunăre, şi pe Constanţa, a se citi Marea Neagră", a spus Vălean.



Ea a menţionat că există, de exemplu, o ofertă din partea Greciei pentru a prelua aceste transporturi de cereale, dar "nu există suficiente conexiuni pentru a le trimite spre Grecia, între România-Bulgaria, Bulgaria-Grecia".



"Realitatea pieţei - întotdeauna câştigă oferta cea mai bună financiar şi până în momentul de faţă a fost pe porturile ucrainene, acum este pe canalul Sulina. Cu întărirea conexiunii feroviare către Constanţa, probabil va fi cea mai bună (...)", a opinat ea.



Comisarul european pentru transporturi a vorbit şi despre proiectele de conectivitate cu Republica Moldova, precizând că executivul UE a alocat aproape 10 milioane de euro pentru punctul de trecere Albiţa-Leuşeni.



"Noi am dat 9.800.000 euro pentru a construi şi a moderniza infrastructura de acces rutier la şi dinspre punctele de control la frontieră, inclusiv viitorul nou pod peste Prut, operaţiuni vamale de o parte şi de alta. Deci, când privim un punct de trecere sau de conectivitate, e vorba de podul respectiv, de drumurile de acces, de infrastructura vamală ş.a.m.d. Toate astea sunt, cum să spun, ca la lego. Sunt mai multe elemente la fiecare proiect şi toate astea au un tip de finanţare", a explicat Adina Vălean.



"Sunt lucruri pe care România le face pe cont propriu sau din alte surse de finanţare. Totuşi, noi venim cu finanţare în completarea întregului proiect", a subliniat ea, precizând că săptămâna viitoare va avea o întrevedere cu prim-ministrul Republicii Moldova Dorin Recean pentru a semna o serie de acorduri de finanţare pentru infrastructură.



În plus, a explicat Vălean, Comisia Europeană vrea să finanţeze o conexiune cu Ucraina şi Republica Moldova, Reni-Giurgiuleşti-Galaţi.



"Şi acolo, de exemplu, este tot aşa, un proiect construit ca un lego, în sensul în care sunt câţiva kilometri de drum pe care o să-i finanţăm să fie refăcuţi. Dacă acolo procedurile se simplifică, pentru că acolo sunt trei puncte de trecere, în câţiva kilometri sunt numai trei controale, asta, cum să zic, face din acel coridor un coridor viabil, cu costuri accesibile pentru toată lumea şi care poate fi folosit pentru a duce mărfurile până la Galaţi şi de acolo pe calea ferată către Constanţa. De asemenea, pot să vă afirm că, după toate evaluările noastre, transportul pe calea ferată către Constanţa este cel mai ieftin", a încheiat Adina Vălean.