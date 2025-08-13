Cum s-a produs accidentul rutier?

Potrivit primelor date din anchetă, un bărbat de 52 de ani, aflat la volanul unui autoturism, a intrat în coliziune cu mașina condusă de un șofer de 69 de ani. În urma impactului, primul autoturism a fost proiectat într-un ansamblu de vehicule condus de un tânăr de 29 de ani.

Bilanțul incidentului: ambii șoferi implicați, o femeie de 69 de ani și un adolescent de 17 ani, pasageri în mașini, au suferit răni și au fost transportați de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Testele cu aparatul etilotest au arătat că niciunul dintre cei trei conducători auto nu consumase alcool.

Traficul pe direcția București – Brașov este în continuare restricționat, circulația fiind dirijată de echipajele rutiere aflate la fața locului.

Poliția Rutieră continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate cauzele accidentului, dosarul fiind încadrat la vătămare corporală din culpă.