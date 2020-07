Codurile portocalii, urmate de CODURI GALBENE: Vremea se răcește, inclusiv în Capitală, și devine instabilă

"Este vorba despre un front atmosferic care acum este pe Vestul tarii si care va traversa tara pana maine dimineata. Adica din Vest spre Est-Sud-Est, asa va trece. Deci, va da instabilitate in aproape toata tara. (...) Este pana diseara, incepand din partea a doua a zilei in zona de deal si de munte, respectiv de la Centrul tarii, Transilvania, Moldova, Nordul Olteniei si al Munteniei. In cadrul acestor zone si mai grav poate sa fie in judetele Harghita, Brasov si Covasna, pentru ca acolo se asteapta cantitati de apa care pot depasi si 50 l/mp, intensificari ale vantului care pot atinge 80-90 de km/h, vijelii si grindina. (...) Maine se va racori si aici, in Sud-Est, inclusiv in Capitala si vom avea o vreme agreabila si cu putine ploi in urmatoarele zile. Litoralul va fi ultima zona de sub front. In prima parte a zile de maine vor mai fi insorari si niste ploi, intensif ale vantului, insa pe masura ce ce se indeparteaza de tara noastra, vremea va redeveni frumoasa", a afirmat Elena Cordoneanu, meteorolog Realitatea PLUS.

Potrivit siet-ului ANM, în intervalul 12 iulie, ora 12:00 – 12 iulie, ora 18:00, vremea va deveni instabiliă, iar vântul va prezenta intensificări.

În intervalul menționat, în Transilvania, Moldova, nordul Munteniei și al Olteniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de peste 65...75 km/h, vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor depăși 25...30 l/mp și izolat 40 l/mp.

Din acaeastă seară și până mâine, la ora 10:00, în Muntenia, Dobrogea, jumătatea de sud a Moldovei, estul și sud-esul Transilvaniei și local în Carpații Orientali și Meridionali, instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată și se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului, cu viteze de peste 65...75 km/h, vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor depăși 25...30 l/mp și izolat 40 l/mp.

Pe parcursul zilei de luni, 13 iulie, în regiunile estice și sud-estice, vântul va avea intensificări cu viteze, în general, de 55...65 km/h.

În sud și sud-est, vremea se va răci accentuat.