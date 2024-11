An de an, venirea sezonului rece înseamnă pentru șoferi o grijă în plus, pentru că trebuie să își înlocuiască anvelopele. Același lucru ar trebui făcut și când vine sezonul cald. Pentru că iarna, când asfaltul este rece, anvelopele de vară sunt ineficiente. Și devin chiar periculoase și își pierd aderența imediat pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.