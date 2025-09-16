Cod galben ANM valabil de la : 16-09-2025 ora 18:00 până la : 16-09-2025 ora 19:15
In zona : Județul Bihor: Marghita, Săcueni, Valea lui Mihai, Popești, Diosig, Suplacu de Barcău, Tăuteu, Șimian, Sălard, Curtuișeni, Balc, Chișlaz, Derna, Sârbi, Abram, Sălacea, Borș, Roșiori, Tarcea, Abrămuț, Cherechiu, Ciuhoi, Buduslău, Tămășeu, Spinuș, Boianu Mare, Viișoara;
Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15…25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 55…65 km/h, grindină de mici dimensiuni (1…3 cm).