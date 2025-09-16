Ministrul Apărării s-a întâlnit în secret cu George Butunoiu, un om de afaceri cunoscut pentru relațiile apropiate cu diplomați ruși. Întâlnirea ar fi avut loc luna trecută, într-un restaurant de lux din București, iar masa celor doi ar fi fost amplasată într-un spațiu separat de zona principală a localului. Butunoiu a confirmat prezența lui Ionuț Moșteanu, însă nu a oferit detalii despre ceilalți invitați sau despre temele discutate. Moșteanu a fost contactat pentru un punct de vedere de către jurnaliștii Realitatea Plus, dar nu a răspuns până la difuzarea știrii.