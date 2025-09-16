Cod Galben ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice, marți seara, în mai multe zone montane

Foto/Arhivă
Foto/Arhivă

Administrația Națională de Meteorologie a emis alertă de Cod Galben de ploi și vijelii și grindină în mai multe zone din județul Bihor.

Cod galben ANM valabil de la : 16-09-2025 ora 18:00 până la : 16-09-2025 ora 19:15

 

In zona : Județul Bihor: Marghita, Săcueni, Valea lui Mihai, Popești, Diosig, Suplacu de Barcău, Tăuteu, Șimian, Sălard, Curtuișeni, Balc, Chișlaz, Derna, Sârbi, Abram, Sălacea, Borș, Roșiori, Tarcea, Abrămuț, Cherechiu, Ciuhoi, Buduslău, Tămășeu, Spinuș, Boianu Mare, Viișoara;

 

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15…25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 55…65 km/h, grindină de mici dimensiuni (1…3 cm).