Potrivit meteorologilor, în București și în județul Galați se va semnala ceaţă care determină scăderea vizibilităţii sub 200 m.

În plus, în județele Ialomița, Argeș, Prahova, Buzău, Dâmboviţa, Constanța, Călăraşi, Giurgiu, Ilfov și Teleorman se va semnala local ceaţă care determină scăderea vizibilităţii sub 200 m, izolat sub 50 m

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.