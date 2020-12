Cod galben emis de ANM - Ce județe vizează avertismentul autorităților

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, sâmbătă, două atenţionări nowcasting Cod galben de polei şi, respectiv, ceaţă, valabile în judeţele Iaşi şi Constanţa până la ora 12:00, iar până la ora 11:00 ceaţa va fi prezentă în 12 judeţe din Moldova, Transilvania şi Muntenia.



Potrivit meteorologilor, până la ora 12:00, în judeţul Iaşi (localităţile: Paşcani, Târgu Frumos, Hârlău, Belceşti, Deleni, Cotnari, Scobinţi, Lespezi, Hălăuceşti, Tătăruşi, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu, Valea Seacă, Şipote, Mirosloveşti, Moţca, Vânători, Bălţaţi, Cepleniţa, Vlădeni, Strunga, Ion Neculce, Bivolari, Andrieşeni, Todireşti, Cristeşti, Butea, Mogoşeşti-Siret, Sireţel, Oţeleni, Mirceşti, Brăeşti, Rachiţeni, Plugari, Coarnele Caprei, Alexandru I. Cuza, Balş, Heleşteni, Hărmăneşti, Ciohorăni, Fântânele, Costeşti, Cucuteni), se vor semnala local precipitaţii sub formă de burniţă sau ploaie, care vor depune polei.



Tot până la ora 12:00, în judeţul Constanţa, în zona continentală, se va semnala ceaţă, care determină vizibilitate scăzută, local sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.



De asemenea, până la ora 11:00, va fi ceaţă în judeţele Bistriţa-Năsăud (zona joasă), Bacău (zona joasă), Suceava (zona joasă), Botoşani, Galaţi, Alba (localităţile: Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeş, Ocna Mureş, Teiuş, Unirea, Vinţu de Jos, Galda de Jos, Mihalţ, Pianu, Lopadea Nouă, Stremţ, Şpring, Sântimbru, Lunca Mureşului, Ciugud, Şibot, Mirăslău, Săliştea, Noşlac, Rădeşti, Cut), Covasna (Baraolt, Brăduţ, Băţani, Belin, Hăghig, Aita Mare), Braşov (localităţile: Braşov, Făgăraş, Săcele, Codlea, Prejmer, Tărlungeni, Feldioara, Bran, Ghimbav, Dumbrăviţa, Hărman, Bod, Vulcan, Hălchiu, Cristian, Şinca, Sânpetru, Mândra, Voila, Budila, Apaţa, Şercaia, Viştea, Măieruş, Ucea, Crizbav, Ormeniş, Beclean, Augustin), Mureş (Târgu Mureş, Luduş, Iernut, Ungheni, Sâncraiu de Mureş, Adămuş, Pănet, Gorneşti, Cristeşti, Bălăuşeri, Ernei, Acăţari, Mica, Crăciuneşti, Reghin, Bahnea, Glodeni, Sânpaul, Sântana de Mureş, Cheţani, Gheorghe Doja, Petelea, Suplac, Ogra, Cuci, Cucerdea, Bogata, Corunca, Aţintiş, Coroisânmărtin, Bichiş), Harghita (Miercurea Ciuc, Topliţa, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaş, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârţa, Siculeni, Mihăileni, Tomeşti, Gălăuţaş, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dăneşti, Subcetate, Mădăraş, Tuşnad, Sântimbru, Voşlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu), Sibiu (Sibiu, Avrig, Tălmaciu, Sălişte, Şelimbăr, Miercurea Sibiului, Porumbacu de Jos, Cristian, Arpaşu de Jos, Şura Mică, Boiţa, Apoldu de Jos, Cârţa), Ialomiţa (localităţile: Slobozia, Feteşti, Ţăndărei, Amara, Făcăeni, Borduşani, Săveni, Mihail Kogălniceanu, Gura Ialomiţei, Ograda, Gheorghe Lazăr, Vlădeni, Ciulniţa, Sudiţi, Bucu, Movila, Stelnica, Platoneşti, Cosâmbeşti, Valea Ciorii, Giurgeni, Mărculeşti).



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.