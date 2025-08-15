Meteorologii au emis, vineri, noi avertizare nowcasting Cod galben de vreme rea, ce vizează mai multe localităţi din judeţele Alba, Mureş, Harghita, Maramureş, Bistriţa-Năsăud şi Suceava pe durata orei următoare.

Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), până la ora 17:00, în judeţele Alba (localităţile: Zlatna, Câmpeni, Abrud, Bistra, Roşia Montană, Vidra, Albac, Sohodol, Horea, Avram Iancu, Scărişoara, Gârda de Sus, Arieşeni, Vadu Moţilor, Poiana Vadului, Baia de Arieş, Lupşa, Ciuruleasa), Mureş (localităţile: Sovata şi Ibăneşti), Harghita, localitatea Praid, Maramureş, localitatea Borşa, Bistriţa-Năsăud, în zona de munte de peste 1800 m şi în localităţile Maieru, Rodna, Tiha Bârgăului, Lunca Ilvei, Şanţ, Leşu, Ilva Mare, Măgura Ilvei, Poiana Ilvei, şi Suceava (localităţile: Dorna Candrenilor, Poiana Stampei, Coşna) se vor semnala averse torenţiale, ce vor acumula 15 - 25 de litri de apă/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (50 - 60 km/h) şi grindină (1 - 2 cm).

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.