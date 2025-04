Deși CNA a susținut că emisiunile au adus prejudicii comerciale, Clubul de Presă argumentează că, de fapt, campania jurnalistică a fost centrată pe promovarea consumului de produse autohtone, fără a încălca vreo normă deontologică.

„Intervenția CNA, chiar și temporară, de a opri transmisia unui post de televiziune este percepută ca o formă gravă de cenzură. Clubul de Presă subliniază că astfel de acțiuni nu doar că afectează libertatea de exprimare, dar creează și un precedent periculos în ceea ce privește modul în care autoritățile pot controla informația și dezbaterea publică.

„CNA a luat o decizie pe cât de scandaloasă pe atât de abuzivă: persecutarea unui post de televiziune, Realitatea Plus, sub pretextul că în emisiunile difuzate ar fi fost atacate supermarket-urile aducându-li-se acestora prejudiciu. Adevărul este că în campania jurnalistică realizată a fost promovat principiul că în supermarket-uri să fie comercializate cu prioritate produse românești. Prin urmare nu a fost încălcată nicio regulă deontologică. Clubul de Presă consideră că măsura luată de CNA este total abuzivă, motivată fiind în realitate de faptul că Realitatea Plus, în special prin emisiunile realizate de Anca Alexandrescu, l-a promovat în mod constant pe Călin Georgescu, căruia printr-o măsură arbitrară i s-a interzis dreptul de a candida la alegerile prezidențiale.

Oprirea transmisiei unui post tv, fie numai și pentru o secundă, reprezintă o măsură deosebit de gravă care, nemotivată fiind sub aspect legal, se transformă într-un act de cenzură. Clubul de Presă își asumă să protesteze pe această cale și să informeze opinia publică, precum și organizațiile internaționale, care protejează libera exprimare, asupra acestei acțiuni flagrante a “Poliției gândirii”, deghizata azi în CNA”, spune Clubul de Presă într-un comunicat, semnat de Sorin Roșca Stănescu, în numele organizației.

CNA pune din nou pumnul în gura presei libere și decide întreruperea programului Realitatea PLUS timp de 10 minute