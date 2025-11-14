„Suntem profund șocați și devastați de tragicul incident petrecut astăzi în cadrul unei proceduri de sedare profundă efectuată unui pacient copil. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de echipa noastră medicală pentru resuscitare, micuța a suferit un stop cardio-respirator ireversibil”, se arată în punctul de vedere al clinicii.

Instituția a precizat că echipa medicală implicată în tragedie a realiazat, într-o perioadă de 11 ani, circa 1.700 de proceduri similare de sedare profundă, fără a avea un incident similar.

„Acest eveniment neașteptat ne-a cutremurat întreaga echipă și ne-a amintit de fragilitatea vieții, în special a celor mai vulnerabili dintre noi”.

„Transmitem cele mai sincere condoleanțe și gândurile noastre calde familiei îndurerate. Suntem alături de ei în această clipă de neimaginate durere și ne angajăm să oferim tot sprijinul necesar. Inimile noastre sunt cu voi, iar rugăciunile noastre – pentru liniștea sufletului micuței plecate prea devreme”.

Clinica precizează că va coopera cu autoritățile în cadrul oricăror investigații „pentru a elucida circumstanțele acestui tragic eveniment. Prioritatea noastră absolută rămâne transparența, responsabilitatea și prevenirea oricăror riscuri viitoare”.

„Vom transmite informații pe măsură ce investigațiile avansează”, a mai precizat clinica.