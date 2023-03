Antonia Obreja a transmis miercuri seara, in cadrul emisiunii "Romania Suverana", moderata de jurnalista Alexandra Pacuraru, un mesaj extrem de emotionat si, in acelasi timp, de ferm poporului roman. Mesajul vine la doar cateva ore dupa ce l-a condus pe ultimul drum pe sotul sau, Rudel Obreja, care s-a stins pe 12 martie, dupa ce conducerea penitenciarului in care a fost incarcerat i-a refuzat consultul timp de doua luni. Fostul mare camion la box s-a luptat cu multa demnitate si curaj, timp de mai multe luni, cu o boala necrutatoare,