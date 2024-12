Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL, susține că nu a spus niciodată că i-ar fi silă să stea la masă cu PSD, precum și că social-democrații sunt esențiali pentru a fi alcătuită o coaliție stabilă.

Liberalul s-a arătat de părere că este nevoie de PSD pentru formarea unei coaliții stabile.

„Eu nu am spus niciodată că îmi e silă să stau la masă cu PSD. Cu referire la expresia „a te murdări de PSD”, eu doar am citat din discursul colegilor de la USR, poate nu am fost explicit, oricum metafora e dură. Oamenii politici cu experiență, care pun pe primul plan interesul public, nu pleacă de la masa negocierilor pentru atâta lucru. PSD este esențial în formarea unei coaliții stabile, iar România are nevoie de stabilitate și credibilitate. În consecință, cred că este nevoie de PSD, partid declarat pro-european”, a declarat Ciprian Ciucu.