„Are capacitatea necesară să pună la punct capitala țării noastre. Succes, Ciprian!”, a declarat Ilie Bolojan.
Cei doi au refuzat să dea declarații de presă jurnaliștilor prezenți.
Ciucu, candidatul PNL la Capitală, a transmis că luni la ora 12 vor face o conferință de presă.
Primarul Sectorului 6 a mai fost însoțit de alți oficiali ai statului, membrii PNL, precum Cătălin Predoiu, actualmente vicepremier, dar și de Monica Anisie, senator și fost ministru al Educației și Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei și deputat.