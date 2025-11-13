Ghebele sunt considerate cele mai delicioase ciuperci de toamnă și cele mai bune pentru murat. Dar sunt mai pretențioase decât celelalte ciuperci din care facem adesea tocăniță sau zacuscă. Iată cum se pun ghebele la murat, câtă sare este nevoie, ce condimente sunt mai potrivite și cât timp aștepți până la prima degustare.