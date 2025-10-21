După întâlnire, Ciucu a fost așteptat de reporteri, cărora le-a răspuns la întrebări:

”La coaliție, primul subiect a fost cel legat de alegerile parțiale. Așa cum s-a anticipat deja, 7 decembrie este data convenită pentru aceste alegeri. S-a mai decis că fiecare partid din coaliție să meargă cu un candidat propriu. Toți vom avea un candidat propriu, aceasta va fi până la urmă decizia”, a spus Ciucu.

Primarul sectorului 6 a vorbit de o înțelegere, fără a ajunge în stadiu de acord, întrucât, spune el, un acord ar risca să nu fie respectat:

„Am agreat sa nu se retragă niciunul, odată intrați în cursă să mergem până la capăt. Nu semnăm acord, am zis că decât să semnăm un acord și să riscăm să nu îl respectăm, mai bine mergem pe o înțelegere, este un gentleman’s agreement”

Ciucu a evitat să spună dacă va candida la Primăria București din partea liberalilor, invocând procedurile interne, care ar urma să fie consumate.

”Fiecare partid trebuie să vină cu un candidat propriu, așa cum se știe, am făcut un sondaj de opinie. Mă arată detașat ca opțiune pentru Primăria Capitalei. Nu pot anunța o candidatură, nici măcar o intenție. Trebuie să mă asigur că guvernul va stabili data, iar apoi avem proceduri interne, statutare. Până când aceste etape vor fi arse nu voi anunța nimic”, a mai spus Ciucu.

Întrebat despre viitorul edil al capitalei, primarul sectorului 6 a făcut un atac voalat la Nicușor Dan, fostul primar general:

„Viitorul primar general trebuie să aibă o viziune pentru acest oraș, pentru că de foarte, foarte mult timp nu avem o viziune”, a spus Ciucu.

