Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Ciprian Ciucu a uitat de dosarul penal de la DNA! Edilul se gândește deja la mandatul cu numărul 2
Ciprian Ciucu
Publicat14 iul. 2026, 07:29
SursăRealitatea PLUS
Vizat într-un dosar de corupție la DNA, primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, se visează edil pentru un al doilea mandat la Capitală. Investigat de procurori, Ciucu spune că își pregătește cu grijă mandatul numărul doi. ”Eu o să am alegeri pentru că nu pot fi demis decât prin referendum. Și nu mă vor demite, mai am înca doi ani”, a declarat Ciprian Ciucu.
Citește și
- 10:18Florin Popovici (deputat AUR): „Suveranitatea nu se declară, se finanțează. România este la o treaptă de categoria „junk”, iar costul neîncrederii îl plătesc românii din facturi”
- 10:13Scenariul care aruncă în aer negocierile politice: Nicușor Dan nu exclude alegerile anticipate
- 10:00PSD ridică miza în scandalul PNRR: „Nu vom vota în orb legea salarizării”. Fifor îl acuză pe Bolojan de un „eșec istoric”
- 09:29George Simion: „Alegerile anticipate sunt pe masă. Dacă PSD vrea deblocare, președinția Senatului trebuie să revină AUR”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News