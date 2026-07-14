Ciprian Ciucu a uitat de dosarul penal de la DNA! Edilul se gândește deja la mandatul cu numărul 2

Publicat 14 iul. 2026, 07:29 Sursă Realitatea PLUS

Vizat într-un dosar de corupție la DNA, primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, se visează edil pentru un al doilea mandat la Capitală. Investigat de procurori, Ciucu spune că își pregătește cu grijă mandatul numărul doi. ”Eu o să am alegeri pentru că nu pot fi demis decât prin referendum. Și nu mă vor demite, mai am înca doi ani”, a declarat Ciprian Ciucu.

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