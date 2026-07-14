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Politica· 1 min citire

Ciprian Ciucu a uitat de dosarul penal de la DNA! Edilul se gândește deja la mandatul cu numărul 2

Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 iul. 2026, 07:29
SursăRealitatea PLUS

Vizat într-un dosar de corupție la DNA, primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, se visează edil pentru un al doilea mandat la Capitală. Investigat de procurori, Ciucu spune că își pregătește cu grijă mandatul numărul doi. ”Eu o să am alegeri pentru că nu pot fi demis decât prin referendum. Și nu mă vor demite, mai am înca doi ani”, a declarat Ciprian Ciucu.

„Acuma vreau să-mi pregătesc mandatul doi. Păi am nevoie de voturi pe PUZ-uri, o să am nevoie de PUZ, de regenerare urbană, proiecte mari, proiecte de anvergură.

Păi eu o să am alegeri, pentru că eu nu pot fi demis decât printr-un referendum local. Da? Și pe mine nu mă vor demite, că sunt... mai am încă doi ani.

Și atunci eu îmi pregătesc de acuma, cu grijă, mandatul – sper să fie al meu – doi. Na? Ca să pot să vin cu proiecte de... cu proiecte de anvergură, să mă duc în alegeri și să, partidul meu sau alianța pe care o vom face – că există și această posibilitate, să facem o alianță la nivel de București – să aibă cât mai mulți consilieri generali, să am o majoritate pe care mă pot baza, formată din oameni competenți și integri – că asta e foarte important, să nu mai căpușăm compania municipală – și până atunci să merg cu ceea ce am.”, a declarat Ciucu în cadrul unui podcast.

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