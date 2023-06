Rosiile si busuiocul merg foarte bine impreuna. Le intalnim in salate, in sosuri pentru paste sau pizza, in diverse tocanite.

Este o reteta simpla si naturala de supa de rosii, ce poate fi mancata cu taitei sau alte paste, cu crutoane sau ii putem pune 1-2 linguri de orez fiert.

Reteta nu este mult diferita de o supa obisnuita de rosii, dar aroma si gustul usor picant o fac sa fie deosebita.

Din fericire nu veti tine aragazul deschis mult timp pentru a pregati aceasta supa picanta de rosii cu busuioc.

Din pacate nici fiul meu, nici sotul meu, nu sunt mari fani supe sau ciorbe de rosii. Pregatesc doar pentru mine si mama. Si daca se nimeresc si prieteni la masa, cu atat mai bine, ei nu refuza.

Georgiana a mancat la inceput „o portie mica”, dar cand am intrebat-o daca mai vrea a spus ca „este prea buna, ca sa refuz”.

