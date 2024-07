Ciorba aceasta este îndrăgită de toți iubitorii de roșii, asta pentru că este foarte generoasă și foarte aromată. Lângă ciorba asta merge și-un ardei iute. Pentru zilele friguroase care urmează să vină, este mâncarea cea mai potrivită”, spune Adi Hădean pe blogul său.

2 kg roșii bine coapte

2 cepe

Rădăcină de pătrunjel

2 morcovi

2 ardei capia

2 – 3 feliuțe de țelină

100 ml ulei

Sare

Crenguțe de cimbru

Ciorba de roșii cu cimbru - Mod de preparare

Pentru început am spălat legumele și le-am curățat de coajă, am tocat legumele cubulețe, roșiile le-am decojit, a explicat Adi Hădean.

Am început cu ceapa, am tăiat-o cubulețe și am pus-o la înăbușit în 100 ml de ulei.

Am lăsat ceapă un minut la înăbușit, peste ceapă am pus un praf de sare să nu se ardă, am adăugat morcovii, pătrunjelul și restul legumelor tocate.

La final am adăugat roșiile, crenguțele de cimbru și apă cât să treacă ușor peste roșii.

Am lăsat oala la foc mic, timp de o oră.