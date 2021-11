"Am avut o primă discuție exploratorie bună, acum așteptăm răspunsul după ce vor discuta și cu cei de la PSD. Am convenit că dacă începem discuțiile despre refacerea Coaliției, trebuie să participe și colegii de la UDRM.(...) N-am discutat nume de premier, ci principii și am acceptat ca premierul să fie de la PNL. (...) Nu mă mai iau după simțăminte, le-am și spus colegilor de la PNL. Să poarte ei discuțiile și cu PSD și mâine să mai discutăm, dacă se merge pe varianta refacerii Coaliției," a declarat Dacian Cioloș.

Liderul USR a mai afirmat că s-a vorbit despre priorități și calendare, enumerând teme precum eliminarea pensiilor speciale, desființarea Secției Speciale, dar și criza din sănătate sau scumpirea energiei.