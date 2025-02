Pe lângă negocierile politice și proiectele de lege, Premierul Marcel Ciolacu a descoperit o nouă provocare: salvarea pisicii sale, Prima, dintr-un copac.

Într-un videoclip postat pe TikTok, care a devenit rapid viral, Ciolacu a fost surprins în timp ce încerca să-și salveze felina, care, evident, a decis că o escapadă pe ramurile unui copac este o idee bună.

„Astăzi de dimineață când am ieșit în curte am uitat să închid ușa și normal că pisica a fugit afară. Pisicile urcă foarte ușor dar nu mai știu să coboare, și am escaladat și am recuperat din copaci pisica”, spune Ciolacu în videoclip.

La început, premierul încearcă să se înțeleagă cu pisica, dar felina îi răspunde prin mieunături specifice. Văzând că nu are sorți de izbândă, Ciolacu ia o scară, o sprijină de un pom și își începe acțiunea de escaladare.

„Recuperată”, spune victorios premierul la sfârșitul videoclipului, cu pisica salvată în mână.

Cum era de așteptat, reacțiile internauților au fost variate. Unii s-au arătat impresionați de gestul lui Ciolacu:

„un mare erou! felicitări pentru tot ce faceți!”

„Cei cu suflet bun,iubesc animăluțele!”

Alții nu au pierdut ocazia să îl ironizeze:

„Esti mai bun ca pompier decat premier”

„Țara arde și premierul... pe bune?”

„Până și pisica vrea libertate !!!!”

„Biata pisică voia să evadeze”

