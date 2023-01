”Între 400 şi 500 de persoane” manifestau în apropierea misiunii diplomatice a Suediei şi au încercat să înainteze către clădire, a declarat luni, sub protecţia anonimatului, un reprezentant al Ministerului irakian de Interne, relatează AFP.

La un moment dat, lucrurile au degenerat. Din primele informații, se pare că în timp ce manifestanţii erau respinşi de către poliţişti au izbucnit ciocniri.

”Manifestanţi au aruncat cu pietre, iar poliţiştii şi-au folosit bastoanele”, mai spune sursa citată, menționând că în timpul ciocnirilor şapte manifestanţi şi un poliţist au fost răniţi.

Adunarea a fost organizată de către grupuri proiraniene foarte active în Irak, o ţară cu populaţie majoritar musulmană.

Protestatarii strigau sloganul ”Nu Suediei, da Coranului”, la două zile după ce extremistul de dreapta suedezo-danez Rasmus Paludan a ars un exemplar al Coranului la Stockholm.

Extremistul voia ca astfel să denunţe negocieri ale Suediei cu Turcia în vederea aderării la NATO.

A protest was held in #Baghdad condemning the burning of the Quran in Sweden. Several protestor held pro-muqawama flags of Soleimani and Muhandis. #Iraq pic.twitter.com/krdcItBF3y