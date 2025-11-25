Suma de 400 de lei ajunge la românii cu pensii de până în 2.574 de lei în luna decembrie, în momentul în care vor fi plătite pensiile pentru ultima lună din an. În total, sunt 2,7 milioane de români care primesc acest ajutor.

Un ajutor care, practic, dacă ne uităm la datele de acum, este anulat de inflație, pentru că inflația este aproape de pragul de 10% și spun specialiștii că mulți pensionarii nu vor acoperi nici măcar jumătate din masa de sărbători cu această sumă.

Pe de altă parte, pensionarii aveau speranțe că poate găsește Guvernul bani să le majoreze pensiile, așa cum prevede legea anul viitor, însă ministrul Muncii a spus că pentru anul viitor este foarte pesimist și a dat cumva de înțeles că executivul nu are bani pentru a indexa pensiile și vor rămâne înghețate, așa cum a decis Guvernul în primul pachet de măsuri fiscale.

Potrivit acelui pachet, înghețarea s-ar aplica până la început de anul 2027, abia atunci ar urma să fie indexate pensiile cu inflația.

Rămâne de văzut însă, înainte de a face bugetul pe anul viitor, dacă vor fi găsiți sau nu banii.