Două femei au fost ucise de rechini, lângă plajele Egiptului de la Marea Roșie, la sud de orașul Hurghada.

Trupul neînsuflețit al unei turiste românce în vârstă de 44 de ani a fost descoperit la câteva ore după un atac în care a murit o austriacă de 68 de ani.

Victima este din Suceava și lucra la Administrația Finanțelor Publice. Din primele informații, se pare că ea ar fi fost singură în vacanță și a fost dată dispărută la aproximativ două zile după incident.

Suceveanca înota în momentul în care a fost atacată.

Ambele atacuri au avut loc la o distanță de 600 de metri unul de celălalt, în apele coastei Sahl Hasheesh.

Un turist român care a văzut momentul în care femeia din Austria a fost atacată de rechin susține că aceasta înota singură în stânga pontonului de la hotelul Tropitel, în stațiunea Sahl Hasheesh, iar salvamarii din zonă ar fi fost atenționați de o fată, chiar înainte de tragedie, că în apă se află un rechin, doar că aceștia nu au crezut-o.

"Au fost atenționați salvamarii, această fetiță care plângea în hohote și cred că este marcată pe viață, spunea că i-a zis „Shark, shark, it is a shark (Rechin! Rechin! Este un rechin!)”, iar răspunsul a fost „Nooo, it is a dolphin (nu, este un delfin!)”. Ori nu trebuie să fii mare expert ca să știi că există o diferență foarte mare între aripioara dorsală a unui delfin și cea a unui rechin", a povestit turistul român, pentru un post TV.

La scurt timp însă, femeia a fost atacată de un rechin, iar sutele de turiști aflați acolo au intrat în panică, spune bărbatul.