Potrivit ultimei declarații, Teodor Țigan are 3 case, 4 apartamente, 17 hectare de teren agricol și bijuterii de aur în valoare de 43.000 de euro. Curios este faptul că directorul din cadrul Romsilva nu are niciun cont în bancă, dar are datorii de 50.000 de euro. Jurnaliștii Realitatea PLUS au încercat să îl contacteze pe Teodor Țigan pentru un punct de vedere, însă până la acest moment nu am primit niciun răspuns.

Teodor Țigan este angajatul Romsilva care a șocat o întreagă țară cu prima uriașă pe care a primit-o la pensionare, de nu mai puțin de 100.000 euro. Și pensia sa este departe de visul majorității bunicilor din România - ajunge la 63.000 de lei pe an. Activistul civic Mihai Goțiu scrie că Țigan s-a reangajat la Romsilva, așa că ar mai putea încasa pe lângă pensie aproape 473.000 de lei pe an.

În ultima declarație de avere a lui Teodor Țigan apar 7 locuințe: 3 case și 4 apartamente. Dintre case, una are 320 de metri pătrați. Șeful din Romsilva nu stă rău nici la capitolul terenuri. Țigan are 17 hectare de teren agricol, dar și 5 terenuri intravilane. Cel mai premiat pensionar din Romsilva are bijuterii de 43.000 de euro, dar niciun leu în conturi.



Cumulat, pensia și salariul directorului Țigan ajung la 44.687 de lei pe lună. În declarația de avere din 2024 apar și venituri din activități agricole, de 22.500 de lei. Activistul Mihai Goțiu acuză că banii sunt mult prea puțini în comparație cu veniturile pe care ar putea să le genereze suprafața uriașă de teren aflată în posesia lui Teodor Țigan.

