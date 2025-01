Ministrul a anunţat după întâlnirea cu conducerea Romsilva că a comunicat conducerii aşteptările pe care le are de la 2025.

”Anul 2024 a fost un an prost pentru Regie şi a fost al treilea an prost, nu primul an. Mă refer în primul rând la cifrele economice, la rata profitului, la cheltuielile Regiei şi la modul în care această instituţie este administrate.

Am spus că primul lucru pe care doresc să-l rezolvăm şi foarte rapid este legat de oprirea tuturor cheltuielilor nejustificate. Fie că ne referim la tot felul de prime, fie că ne referim la bonificaţii, la premii, la pensionare sau cu alte ocazii”, a spus ministrul într-o conferinţă de presă.