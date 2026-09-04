Cinci linii STB, deviate în București în weekend. Restricții pentru două festivaluri

Cinci linii de transport public din București vor circula pe trasee modificate în weekend, ca urmare a restricțiilor de trafic instituite pentru desfășurarea Festivalului Vinul Moldovei și a Bucharest Street Food Festival.
Măsura anunțată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București–Ilfov TPBI se aplică de vineri, 4 septembrie, de la ora 22:00, până luni, 7 septembrie, la ora 06:00.
Restricțiile vizează Șoseaua Kiseleff, pe segmentul dintre strada Arhitect Ion Mincu și Piața Victoriei, precum și bulevardul Unirii, între Piața Constituției și Piața Unirii. În aceste condiții, liniile 100, 203, 205, 385 și linia de noapte N101 vor fi redirecționate temporar.
Cum circulă autobuzele
Linia 100, care asigură legătura cu Aeroportul Henri Coandă, va păstra traseul obișnuit până la Piața Arcul de Triumf. Spre Piața Unirii, autobuzele vor continua pe bulevardele Mareșal Constantin Prezan și Aviatorilor, prin Piața Victoriei, apoi pe Lascăr Catargiu, Magheru, Nicolae Bălcescu și I.C. Brătianu. Pe direcția către aeroport, traseul rămâne neschimbat.
Autobuzele de pe linia 203 vor circula normal între Cartierul Greenfield și Piața Arcul de Triumf. Spre Piața Victoriei, traseul va fi deviat prin bulevardele Mareșal Constantin Prezan și Aviatorilor. Returul nu este afectat de restricții.
Linia 205 va merge pe traseul de bază până la Piața Arcul de Triumf, după care, spre Piața Unirii, va circula prin Piața Victoriei, Calea Victoriei, bulevardul Dacia, străzile Mircea Vulcănescu, Berzei și Vasile Pârvan, Podul B.P. Hașdeu și Șoseaua Independenței, până la terminalul „Piața Unirii 2”. Sensul către Străulești nu se modifică.
Pentru linia 385, modificarea intervine după Piața Regina Maria. Autobuzele care se îndreaptă spre „Piața Sf. Vineri” vor trece pe bulevardul Regina Maria, prin Piața Unirii, apoi pe bulevardele Dimitrie Cantemir, I.C. Brătianu și Corneliu Coposu, continuând pe strada Sf. Vineri până la stația terminală. Traseul de întoarcere rămâne cel obișnuit.
Modificări și pe linia de noapte
Linia de noapte N101 va avea un traseu schimbat în nopțile de 4/5, 5/6 și 6/7 septembrie. După intersecția dintre Calea 13 Septembrie și bulevardul Libertății, autobuzele vor circula în ambele sensuri pe bulevardul Libertății, bulevardul Regina Maria și prin rondul de la Piața Unirii.
Călătorii pot urmări în timp real rutele și orele de sosire folosind platforma maps.mo-bi.ro, aplicația InfoTB sau site-ul operatorului de transport, stb.ro.