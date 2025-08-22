Urmărește declarațiile Elenei Mateescu, în direct la Realitatea PLUS:

”Până la ora 21:00 menținem avertizarea meteorologică de Cod Portocaliu și de Cod Galben. Cod Portocaliu, în special pentru fenomenele de instabilitate atmosferică accentuată și averse însemnate cantitativ pentru zone din partea nordică, centrală, vestică, sudică a țării, acolo unde aversele vor fi torențiale.

Vorbim de cantități de precipitații de 40 -50 l/mp, izolat peste 60 l/mp, vijelii pentru că la rafală consemnăm viteze de 50-60 km/h și grindină de medii dimensiuni.

În același timp, un cod galben valabil pentru cea mai mare parte a țării, valabil tot până la ora 21:00, pentru Nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Moldova, Muntenia și Dobrogea. Discutăm de valori ale cantităților de apă de 20 -30 l/mp, izolat peste 40-50 l/mp.

De la ora 21:00 până spre dimineață, la ora 03:00, aria precipitațiilor se va restrânge în mod deosebit în partea de Sud-Est și Est a României, respectiv cea mai mare parte a Moldovei, Estul Transilvaniei, dar și Nordul Dobrogei, precipitații în cantități de 20-30 l/mp, izolat peste 40-50 l/mp.

Însă, și mâine vom vorbi de fenomene de instabilitate atmosferică deosebit de accentuată în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile vor caracteriza o vreme chiar mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă, în special în partea de Nord, Centru și Est a țării, acolo unde temperaturile nu vor mai depăși20- 24 de grade Celsius”, a declarat șefa ANM, la Realitatea PLUS.