ChestionareAuto.ro: Scopul nostru este să oferim mijloace sigure pentru obţinerea permisului auto (P)

"Obtinerea permisului auto nu este un scop imposibil si nici macar dificil in conditiile in care pregatirea este abordata eficient", spun specialistii de la ChestionareAuto.ro, intr-un interviu acordat pentru Realitatea.net, redat in totalitate in ceea ce urmeaza.

Reporter: Cum consideri ca influenteaza informatia online candidatul la permisul auto?

Raspuns: Depinde la ce ne raportam. Daca avem in vedere site-uri credibile in care informatia nu "se arunca" de dragul de a umple paginile web cu continut, in mod evident ajuta mult. In caz contrar, nu! Si mai poate fi vorba despre un aspect foarte important.

Codul Rutier asa cum este el conceput este un reper important pentru cei care se pregatesc pentru permisul auto, doar ca foarte multi se pierd in limbajul foarte pretentios. Informatiile preluate si expuse in acelasi mod nu fac lumina in mintea candidatului. Mai mult, faptul ca nu intelege logic informatia il obliga sa invete mecanic si asta nu e o solutie! Asa se explica procentul mic de promovabilitate la primul examen auto.

Reporter: Cum v-a venit ideea cu ChestionareAuto.ro?

Raspuns: Simplu! E o gluma, raspunsul nu poate fi rezumat la atat. Suntem foarte pasionati de domeniul auto. Cand spun "foarte", imi asum😊. Urmarim orice subiect interesant din domeniu si nu am uitat ca in urma cu ceva ani si noi ne pregateam pentru examen.

Si, vorbind in nume personal, in situatia de atunci m-am surprins cu Codul Rutier in brate, nestiind de unde sa incep. De fapt, stiam ca trebuia sa invat legislatie, semnele si tot ce tine de bibliografia unui viitor sofer bine informat, doar ca mi-a fost dificil sa fac asta fara o baza buna de spete explicate. Acela a fost momentul in care am stiut ca unul ca mine are nevoie de un astfel de site - in mod similar si colegii mei.

Reporter: Este site-ul vostru un punct de sprijin real pentru candidatii la permis auto?

Raspuns: Evident! Si sa nu consideri ca suntem subiectivi. Lucrurile stau altfel. Suntem cei mai critici utilizatori ai portalului si principalul obiectiv pe care il urmarim este sa oferim un mediul de invatare care sa asigure reusita candidatului la examen.

Reporter: Ati reusit?

Raspuns: Feedback-ul utilizatorilor, candidati la permisul auto si instructori, ne indreptateste sa iti raspundem afirmativ.

Reporter: Concret, ce ofera ChestionareAuto?

Raspuns: Portalul ofera foarte multe avantaje, insa o sa incercam o sinteza care le cuprinde pe cele mai importante pentru cei care se pregatesc in vederea sustinerii examenului auto, indiferent de categorie - A (A, A1, A2, AM), B (B, B1), C (C, C1), D (D, D1, Tb, Tv), E (BE, CE, DE, C1E, D1E) si redobandire.

In primul rand, utilizatorul site-ului nu trebuie sa isi faca un cont care sa ii permita accesul. Are posibilitatea de a citi informatia si de a completa chestionare auto "la liber", cat timp isi doreste si la ce ora vrea. Este un avantaj care face diferenta de alte site-uri similare.

In al doilea rand, am structurat site-ul facil pentru toate categoriile, inclusiv pentru cei care urmaresc sa redobandeasca permisul. Fiecare categorie este bine tintita cu informatii utile si chestionare auto de rezolvat. Tot la puncte inedite, trecem "chestionarul zilei", prin care viitorii soferi categoria B au acces la 26 de intrebari grele, selectate dintre cele mai dificile care exista in chestionarele DRPCIV.

Ramanand tot in zona de "inedit", in finalul fiecarui chestionar sunt explicate toate raspunsurile intrebarilor la care utilizatorul greseste. Practic, asta urmarim: logica intelegerii raspunsurilor. Suntem impotriva invatatului mecanic, motiv pentru care toate chestionarele DRPCIV utilizate pe site sunt explicate la fel de bine ca si definitiile cuvintelor de pe dexonline.net.

Pe de alta parte, spre deosebire de un instructor auto, ChestionareAuto este la dispozitia utilizatorilor non-stop. Orice informatie dificila de care se lovesc acestia isi gaseste explicatia pe site. Sa nu mai spunem ca posibilitatea de a face chestionare de pe orice dispozitiv cu acces online este un plus urias.

Asadar, oferim un mediu de invatare in concordanta cu nevoile celor care urmeaza sa sustina examenul auto. Am luat in calcul inclusiv faptul ca un candidat care nu a mai sustinut un astfel de examen se poate lovi de aspecte birocratice, motiv pentru care informam cu privire la actele necesare, programarea DRPCIV, punctele de penalizare si ii oferim sfaturi util de respectat.

Chestionarele auto DRPCIV de pe site sunt actualizate in timp real si sunt caracterizate in sine de avantaje importante pentru utilizatori: includ toate intrebarile care se ruleaza si la examen, diferenta constand in faptul ca in timpul examenului intrebarile au alta ordine si se raspunde in limita de timp; pe site-ul nostru un utilizator poate sa se concentreze pe o intrebare cat timp are nevoie sa o inteleaga si sa ofere un raspuns corect; toate intrebarile gresite sunt explicate la finalul testelor, ceea ce ajuta mult utilizatorul sa inteleaga sensul intrebarii si logica raspunsului.

Si ar mai fi ceva. De pe site pot fi achizitionate doua manuale foarte bune in perioada de pregatire. "Codul Rutier mura in gura" si "Secretele obtinerii permisului de conducere" sunt carti scrise intr-un limbaj simplu de inteles, lipsit de termeni pretentiosi. Ambele carti contin informatii explicate logic, astfel incat sa fie retinute usor. Daca prima carte se concentreaza pe legislatia la zi, avand ca bonus sectiuni de mecanica, conducere preventiva si ecologica, a doua carte o completeaza, continand inclusiv un top al celor mai des gresite 130 de intrebari si raspunsurile corecte pentru acestea.

Reporter: Cat trebuie sa plateasca utilizatorii pentru a raspunde la chestionarele DRPCIV de pe site?

Raspuns: Nimic, este gratuit. Da, uite inca un avantaj peste care trecusem.

Reporter: Exista factori care determina cu certitudine obtinerea permisului auto?

Raspuns: Pana la urma ce nu este relativ in lumea asta? Se poate intampla sa fii foarte bine pregatit si din motive care tin de hazard sa nu ajungi la examen. Cand spui certitudine, e poate prea mult, dar in proportie de 90%, da, daca te referi la factori gestionabili.

Conteaza scoala de soferi la care te inscrii. Conteaza instructorul cu care vei lua ore. Mediul de invatare este foarte important. Intelegerea si logica informatiei asigura un plus urias. Stapanirea informatiilor teoretice fara de care nu se pot lucra chestionare auto... Sunt o multime de factori care depind de candidat.

Pe chestionare.ro oferim un mediu de invatare absolut eficient. Am pus intr-un singur loc, in speta, pe un site intuitiv, toata informatia care sa ajute candidatul sa obtina permisul. Lui ii ramane sa invete si sa aplice. Nu este foarte simplu, dar nici foarte dificil, in ideea ii care ii oferim informatii explicate care, odata parcurse si intelese logic, vor fi si retinute, aplicate corect in timpul in care raspunde la chestionare auto. Practic, informatiile de pe site asigura tot bagajul de cunostinte necesar obtinerii permisului auto.

Reporter: Ce doriti sa transmiteti in final utilizatorilor vostri? Ce trebuie sa retina?

Raspuns: Sa fie convinsi ca le oferim informatie la zi, un mijloc rapid, logic si eficient pentru a obtine permisul auto! Scopul nostru este sa oferim mijloace sigure pentru obtinerea permisului auto!