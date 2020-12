CHECK-IN. Problema locurilor de parcare din București - Atenție unde lăsați mașina

In ultimii ani, in Drumul Taberei, un cartier suprapopulat si cu mari probleme de infrastructura rutiera, soferii au facut slalom printre santiere, dar si printre rable de mult uitate. Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan a declarat ca in Bucuresti exista intre 50-60.000 de masini abandonate si ca doreste ca acestea sa fie ridicate pentru a elibera locurile de parcare.

Unele au deja bulina rosie pe ele si asteapta sa fie saltate. Masura va fi adoptata printr-o hotatrare de Consiliu General si nu are rolul de a penalizeze oamenii. Intre 50-60.000 de masini abandonate, ridicate si duse in alta parte, inseamna intre 50-60.000 de noi locuri de parcare, a spus edilul Capitalei. Pana la rezolvarea problemei parcarilor si a transportului public, in privinta masinilor stationate ilegal vor fi sanctionati doar soferii care isi lasa masinile pe treceri de pietoni sau in statiile STB.

Nicusor Dan va avea o intalnire cu edilii de sectoare pe acest subiect si va veni cu o propunere finala, pe care cetatenii trebuie sa o respecte.

Si parcarile supermarketurilor ar putea fi de folos. Primarul general doreste sa puna la punct un parteneriat cu marile retele de magazine. Parcarile acestora ar putea gazdui temporar masinile aflate astfel pe primele benzi ale bulevardelor. Asa ar putea creste eficienta transportului in comun. Si in acest caz, autoritatile nu se gandesc la amenzi imediate si doar in cazul unor incalcari flagrante. Ramane de vazut acum cum se vor adapta bucurestenii noilor masuri. Obisnuiti cu haosul din jungla urbana, propunerea primarului mai are de trecut testul realitatii cotidiene.

