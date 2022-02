Celebrul colonel Paraschiv Răzvan Cătălin, șeful Brigăzii Speciale de Intervenției a Jandarmeriei „Vlad Țepes”, supranumit ”Fantoma albă”, a cerut pensionarea anticipată, lucru acceptat.

Colonel Paraschiv Răzvan Cătălin a condus dispozitivul de jandarmi care a reprimat revoltele din 10 august 2018, din Piața Victoriei, București.

Acesta a făcut un raport adresat actualului șef al Jandarmeriei Române generalul Alin Mastan, în care aduce acuzații foarte grave, scrie Foaia Transilvană.

”Am onoarea să vă salut.

În temeiul art. 95 din Legea 80/1995 vă cer trecerea mea în rezervă din 15.02.2022.

Solicitarea mea in vedere prevede Legea 80.1995, privind Statutul cadrelor militare, potrivit cărora printre îndatoririle cadrelor militare, este și ”să preţuiască onoarea și gloria de luptă ale forțelor armate ale României, ale armei și unității din care fac parte, precum și demnitatea gradului și a uniformei militare pe care le poartă”:

Motivarea în fapt a demersului meu se referă to următoarele aspecte:

În ultima perioadă de timp, modul de conducere a Jandarmeriei Române este bazat pe cleptocrație, o cleptocrație avidă, grețoasă, născută din cel mai pur oportunism politic, iar nedreptatea și inechitatea este inoculată psihic, ducând cu gândul la experimentele psihologice de laborator, menite să scoată în relief reziliența militară;

Funcția socială a valorii este fracturată de arivism li ambiția egoistă a comenzii Jandarmeriei Române.

Lipsa soluțiilor față de problemele subordonaților (aduse la cunoștință prin nenumărate rapoarte), dezinteresul total, duce la concluzia că nu sunteți interesat de rezolvarea lor și aici mă refer la (enumerarea este cu titlu de exemplu):

– drepturile specialiștilor – drepturilor cadrelor militare privind asigurarea asistenței medicale

– soluționarea unui posibil incident de securitate

– semnalările repetate privind nerespectarea cadrului legal în domeniul logistic

– demersurile de optimizare a modului de asigurare a cerințelor operaționale impuse de îndeplinirea activităților operative

– semnalările repetate privind încălcarea reglementărilor în domeniul resurselor umane

– dezinteresul pentru asigurarea unui nivel operațional ridicat.

În loc de epilog, apreciez la justa valoare cel mai recent gest de a trimite ofițeri de grad inferior să cerceteze pe comandantul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei”, a semnat colonelul Paraschiv Cătălin Răzvan.

”Omul în alb” de la protestele din 10 august a spus, într-un interviu, că nu şi-a ales hainele special pentru protest, ci aşa plecase îmbrăcat de acasă.

Când a fost întrebat despre eșarfă, Cătălin Paraschiv a recunoscut că voia să se protejeze împotriva gazelor. Deci a plecat sau nu de acasă pregătit pentru violenţe?

”E vară, e cald, aşa am venit efectiv îmbrăcat de acasă. Eu, unul, am mizat că n-o să se întâmple nimic la acest miting, eu n-am venit că vezi Doamne se va tulbura ordinea publică. Dacă aveam o astfel de informaţie sau măcar întrezăream o astfel de atitudine, cred că mă îmbrăcam altfel. Eu, unul, am mers până în ultima secundă că de fapt n-o să fie niciun fel de intervenţie”, a spus Cătălin Paraschiv.

”Eşarfa - s-au folosit gazele lacrimogene, avem nevoie efectiv de o protecţie şi de un fel de batistă mai mare, că nu puteam, să scot şerveţelele din 30 în 30 de secunde”, a spus Cătălin Paraschiv.