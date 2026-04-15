La nivel global, numărul spitalelor este estimat să se apropie de 216.000 în acest an, potrivit platformei de date Statista. Într-un sistem atât de vast, identificarea celor mai bune opțiuni devine o provocare reală pentru pacienți.

Pentru a reduce acest decalaj informațional, Newsweek, în parteneriat cu Statista, a publicat clasamentul „Cele mai bune spitale din lume în 2026”, ajuns la a opta ediție. Raportul evidențiază cele mai performante spitale din lume și oferă, totodată, clasamente detaliate pe țări, astfel încât informația să fie cât mai relevantă pentru pacienți în funcție de regiune.

32 de țări analizate în evaluarea globală

Ediția din 2026 include spitale din 32 de state, selectate pe baza unor criterii precum populația, speranța de viață, nivelul de trai, densitatea spitalelor și disponibilitatea datelor medicale.

Lista cuprinde țări din toate regiunile lumii, inclusiv Australia, Canada, Statele Unite, Marea Britanie, Germania, Franța, Italia, Spania, Suedia, Elveția, Japonia, Coreea de Sud, Singapore, India, Brazilia, Mexic, Israel, Emiratele Arabe Unite și altele.

Pentru prima dată, au fost incluse și spitale din Filipine și Turcia, ceea ce extinde și mai mult perspectiva globală a clasamentului.

Cum este realizat clasamentul

Fiecare spital este evaluat pe baza mai multor surse de date, combinate într-un scor final.

Printre acestea se numără recomandările specialiștilor din domeniul medical, inclusiv medici, manageri de spitale și alți profesioniști din sănătate, indicatorii de calitate ai spitalelor, datele privind experiența pacienților și rezultatele raportate direct de pacienți prin chestionare standardizate.

Aceste chestionare, cunoscute sub denumirea de PROMs (Patient-Reported Outcome Measures), evaluează percepția pacienților asupra stării lor de sănătate și a calității vieții după tratamente.

În ediția din 2026, metodologia a fost extinsă, acordând o pondere mai mare indicatorilor de calitate, dar și integrând noi date privind siguranța, acreditările și experiența pacienților.

Peste 2.500 de spitale evaluate la nivel global

În total, peste 2.500 de spitale au fost analizate în cadrul ediției din acest an, iar dintre acestea, 250 au fost incluse într-o listă de excelență la nivel mondial.

Primele poziții din clasament sunt dominate de instituții medicale din Statele Unite, Canada și Europa de Nord, recunoscute pentru infrastructura avansată și standardele ridicate de tratament.

Top 15 cele mai bune spitale din lume în 2026

Mayo Clinic – Rochester (Statele Unite, Rochester, Minnesota) University Health Network – Toronto General Hospital (Canada, Toronto) Cleveland Clinic (Statele Unite, Cleveland, Ohio) Karolinska Universitetssjukhuset (Suedia, Stockholm) Massachusetts General Hospital (Statele Unite, Boston, Massachusetts) The Johns Hopkins Hospital (Statele Unite, Baltimore, Maryland) Sheba Medical Center (Israel, Ramat Gan) Charité – Universitätsmedizin Berlin (Germania, Berlin) Universitätsspital Zürich (Elveția, Zurich) Singapore General Hospital (Singapore) AP-HP – Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière (Franța, Paris) Universitätsklinikum Heidelberg (Germania, Heidelberg) The University of Tokyo Hospital (Japonia, Bunkyo) Ronald Reagan UCLA Medical Center (Statele Unite, Los Angeles, California) Rigshospitalet – Copenhagen University Hospital (Danemarca, Copenhaga)

