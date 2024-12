Horațiu Potra, mercenarul pro-rus acuzat de legături cu personaje controversate, a fost plasat sub control judiciar. Ca o reacție la decizia autorităților, Anca Alexandrescu a declarat, într-o intervenție la Realitatea Plus, că decizia instanței de a nu emite un mandat de arestare pentru Horatiu Potra demonstrează lipsa probelor suficiente împotriva acestuia. Ea a argumentat că autoritățile române au avut cunoștință despre Potra de mult timp, punând sub semnul întrebării de ce nu au acționat mai devreme dacă acesta reprezenta o amenințare la adresa statului.