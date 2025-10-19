Taur

Guvernat de Venus, Taurul se bucură de o influență benefică a acestei planete, aflată în aspect pozitiv cu Jupiter. Rezultatul este o deschidere afectivă și o mai mare dorință de a coopera în cuplu. Cei care au traversat perioade tensionate pot avea acum conversații sincere și constructive, care duc la vindecare și stabilitate.

Rac

Pentru Raci, săptămâna astrologică aduce un val de empatie și claritate. Luna le traversează sectorul relațiilor, amplificându-le sensibilitatea, dar și capacitatea de a înțelege nevoile partenerului. Cei singuri pot întâlni persoane cu care simt o legătură emoțională profundă, iar relațiile existente se pot consolida prin gesturi simple, dar semnificative.

Fecioară

Mercur, guvernatorul Fecioarei, sprijină dialogul și înțelegerea reciprocă. Nativii acestei zodii reușesc să depășească neînțelegerile printr-o atitudine calmă și rațională. Mulți dintre ei simt nevoia să clarifice intențiile și să stabilească obiective comune alături de partener, ceea ce duce la o comunicare mai sinceră și matură.

Capricorn

Tranzitele actuale îi încurajează pe Capricorni să renunțe la rigiditate și să adopte o perspectivă mai deschisă. În locul dorinței de control, apare disponibilitatea de a asculta și de a sprijini. Mulți realizează că apropierea emoțională nu este un obstacol în calea succesului, ci o completare firească a acestuia.

Pești

Peștii trăiesc o perioadă în care intuiția și luciditatea se echilibrează perfect. Cei care au avut dubii legate de o relație își clarifică acum sentimentele și acționează cu maturitate. Este o săptămână în care iertarea și empatia domină, iar conexiunile afective se adâncesc, potrivit sursei.