„85 de persoane au fost ucise, iar peste 322 au fost rănite” într-o busculadă în timpul unei acţiuni caritabile organizate în districtul Bab el Yemen, a declarat o sursă de securitate din Sanaa. Informația a fost confirmată de un oficial al autorităţilor medicale rebele, relatează AFP preluată de Hotnews.ro.

„Printre cei care au murit se numără femei şi copii”, iar în jur de 50 de răniţi sunt în stare gravă, a spus sursa citată, sub protecția anonimatului.

BREAKING: More than dozen dead, many injured after a stampede in a school in Sanaa, Yemen where poor people gathered to receive charities during Ramadan



