Arabia Saudită a anunțat că a intermediat un schimb între Rusia și Ucraina de 10 deținuți, inclusiv cinci britanici.

Este vorba și despre Aiden Aslin, John Harding și Shaun Pinner, luați prizonieri de ruși la Mariupol în timp ce luptau alături de forțele ucrainene. Procesul lor a început în luna iunie și au fost condamnați la moarte de Tribunalul din republica separatistă prorusă Donețk. Aceștia ar fi fost eliberați chiar în ziua în care Vladimir Putin a anunțat mobilizarea pentu războiul din Ucraina. Cei trei britanici locuiau în Ucraina, fiind surprinși acolo de invazia rusă declanșată pe 24 februarie.

Vestea eliberării britanicilor deținuți a pus capăt „lunilor de incertitudine și de suferință pentru ei”, a transmis premierul britanic Liz Truss, scrie BBC.

Imagini cu ei și colegul lor marocan în drum spre casă au fost făcute publice și postate pe rețelele de socializare. Cei trei deținuți britanici se află într-un avion în Riad, Arabia Saudită, și par să fie însoțiți de un grup de oficiali saudiți.

Aiden Aslin anunță că „acum ieșim din zona de pericol și ne îndreptăm către familiile noastre”, iar Shaun Pinner spune că „am scăpat”. Cei doi le mulțumesc celor care le-au stat alături în aceste luni, care i-au susținut în momentele grele prin care au trecut în timp ce s-au aflat închiși de forțele proruse din Donețk, Donbas, în timp ce-și așteptau executarea condamnării la moarte.

Imagini de pe aeroportul din Riad cu cei doi britanici și marocanul condamnați la moarte în Donețk au fost postate pe rețelele de socializare.

Na, da sieh mal einer an! In Riad werden die in Donezk zu Tode verurteilten ausländischen Kämpfer empfangen. Darunter die Briten Sean Pinner und Aiden Aislin, so wie der Marrokaner Saadoun Brahim.. Und all das "Dank Vermittler-Rolle Saudi Arabiens. Interessante Inszenierung https://t.co/wEYfJjdJXn