Există încă un obicei de susținere a longevității care ar putea trece neobservat, vizitarea regulată a medicului de familie. Mulți oameni îi consideră pe doctori doar ca pe cineva ce trebuie consultat atunci când deja sunt bolnavi. Dar dacă vrei să trăiești o viață lungă și sănătoasă, controalele regulate sunt vitale. Odată ajuns la consultație, există un test în special pe care este important să îl soliciți.

Dr. Robert J. Pearlstein, DO, este un specialist geriatric la Suburban Geriatrics, situat în Pennsylvania. În calitate de geriatru, el spune că își vede pacienții la fiecare trei luni, chiar și pe cei care sunt în perfectă stare de sănătate. Recomandă ca oricine are 80 de ani sau mai mult să își vadă doctorul la acest interval, și chiar mai des dacă au orice probleme de sănătate. (Pentru persoanele cu vârste între 65 și 80 de ani și în stare bună de sănătate, vizitarea medicului o dată pe an este suficientă.)

Dr. Pearlstein spune că motivul pentru care este important să vezi un medic cu această frecvență este să depistezi orice boală potențial letală în stadiile ei incipiente.

"De exemplu, cancerul la sân și cancerul de colon sunt vindecabile în stadiile lor incipiente, dar nu în cele târzii", explică el. Adaugă că informarea medicului despre orice schimbare în sănătate (inclusiv schimbări în greutate, mișcări intestinale, niveluri de energie sau somn) oferă indicii importante despre starea generală de sănătate a unei persoane.Dr. Pearlstein recomandă, de asemenea, verificarea tensiunii arteriale și a nivelurilor de colesterol la aceste consultații.

Deși nu este necesar să faci analize de sânge la fiecare vizită la medic, există un test de sânge pe care Dr. Pearlstein recomandă să îl faci în fiecare an.

"Începând cu vârsta de mijloc a anilor 40, este important să faci analize de sânge anuale pentru verificarea nivelurilor de vitamine, funcția rinichilor (prin testul de filtrare glomerulară estimată), funcția ficatului (prin testul de transaminază alanină) și un test de antigen specific prostatic pentru bărbați", spune Dr. Pearlstein.

Medicul tău va putea verifica toate aceste aspecte printr-un singur test simplu de sânge, spun specialiștii. Motivul pentru care Dr. Pearlstein spune că este important să faci analize de sânge în fiecare an se reduce din nou la depistarea timpurie a oricăror boli potențial letale.