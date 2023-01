București, 11 ianuarie 2023: Anul 2022 s-a încheiat pentru 5 to go cu un bilanț spectaculos și noi recorduri setate. Brandul românesc lansat acum 8 ani a deschis 140 de noi cafenele în 2022, depășind 450 de unități în total, răspândite la nivel național în nu mai puțin de 90 de orașe, ceea ce reflectă și cota de piață de 48.7% pe segmentul lanțurilor de cafenele în România pentru anul 2021. Evoluția impresionantă a dus la o cifră de afaceri de peste 30 milioane euro la nivel de grup, de două ori mai mare față de anul 2021 și peste așteptările setate la început de an.